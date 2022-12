Kraševa bombonjera je za mnoge generacije veliko več kot le trgovina s čokoladicami. Kot je v pogovoru potrdila Mojca Ponikvar iz Kraša Slovenija, se prodajalna, ki je nekoč stala na Čopovi, zadnja leta pa ustvarja nove spomine na Slovenski cesti, ponaša s pestro zgodovino in zgodbami, ki se prenašajo iz roda v rod. V ikonično prodajalno so se prihajale sladkat številne generacije, kjer so jih preko pulta – tako kot so to počeli nekoč, postregle prijazne prodajalke. In prav vsaka stranka je imela svoj najljubši bombon in čokoladico. Kot tudi večno dilemo: izbrati lešnik, riž ali rozino, oblito v čokolado. Zato tudi še danes ostaja priljubljena navada, da se bombone kupuje po kosih oziroma na gram.

Priznane blagovne znamke Kraša, kot so ​Bajadera, Griotte in Fontana, še vedno ostajajo najbolj iskani izdelki, prav tako tudi žele kristal in dražeji, obliti s čokolado. V času prihajajočih praznikov pa so v Kraševi trgovini pripravili ročno izdelane aranžmaje iz njihovih najbolj priljubljenih pralinejev in bombonjer.