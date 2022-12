Nostalgija minulih generacij je bila temelj kopališča ob Milštatskem jezeru, ki se navezuje na idejo nekdanjega letovišča. Če se vrnemo na začetek 20. stoletja, je leta 1911 Franc Jožef slovesno odprl tursko železnico in s tem Špitalu odprlo okno v svet. Ob tem je tudi Milštatsko jezero doživelo svoj prvi turistični razcvet. Kajti prav z odprtjem südbahna so se ob Milštatskem jezeru naselile bogate družine z Dunaja in iz Gradca, ki jih je pritegnila nova zamisel o poletnem letovišču ob jezeru, kraj pa je zaznamoval pravi razcvet gradnje vil, od katerih jih je veliko še danes lepo ohranjenih. Vile ob jezeru so po večini v zasebni lasti, druga vrsta se oddaja v najem. V najbolj impozantnih vilah so manjši družinski hoteli. Ob Milštatskem jezeru namreč ne boste naleteli na verige hotelov.

Osupljivi pogled na jezero

Novo podobo so terme ob Milštatskem jezeru dobile leta 2013, objekt pa je zgrajen v tradicionalni leseni gradnji in kakovosti ekološke pasivne hiše. Na treh nivojih in skoraj 4000 kvadratnih metrih šteje le eno: sprostitev. Gostje spoštujejo koncept hiše in se pogovarjajo le šepetaje. Mobilni telefoni so ugasnjeni, sliši pa se listanje knjig in časopisov. Za sproščeno vzdušje poskrbijo številne mirne cone z mehkimi ležalniki ter individualne sobe za sprostitev. Vse pa povezuje osupljiv pogled na jezero, v katerem se lahko izgubiš.

Tudi če niste navdušeni nad programom savn ali kopanjem v ogretem zunanjem bazenu lahko čas izrabite za posedanje na terasi in samo gledate ter občudujete naravo, ki vas obdaja. Ali pa se oviti v toplo odejo čudite pogumnežem, ki neposredno iz savne skočijo v kristalno čisto, a ledeno vodo. Če radi hodite ali še raje kolesarite, Milštatsko jezero ponuja obilico urejenih pohodnih in kolesarskih poti. Te so urejene in ob sneženju shojene tudi v zimskem času. Že pot okoli jezera vam bo vzela nekaj časa. Jezero je namreč z dolžino 11,5 kilometra in širino 1,8 kilometra drugo največje koroško jezero za Vrbskim jezerom in je s 150 metri celo najgloblje. Če vas bo pritegnilo obzidje nekdanjega benediktinskega samostana, ki kaže zgodovinsko podobo mesta, je ta le nekaj minut hoje od kopališča. Zgrajen je bil okoli leta 1077 in vključuje muzej, križni hodnik in tri dvorišča – vključno s 500 let staro lipo.

Najdragocenejši eksponat v muzeju je več kot 500 let stara poročna skrinja Paula Gonzaga iz Mantove. Ogleda sta vredna tudi celica ječe iz prve polovice 16. stoletja in najstarejši kelih v Avstriji.

Želje spustite po jezeru

Božični čas je lahko še posebno pravljičen, če se vkrcate na ladjo Porcia, ki nežno drsi po mirni vodi Milštatskega jezera. V elegantnem ogrevanem salonu vam postrežejo jabolčni punč, kuhano vino in topel čaj, hkrati pa prisluhnete zgodbi kapitana Franza. Ladja izpluje vsako nedeljo ob 14. uri s pomola, ki leži nekaj metrov stran od term. Za uro dolgo doživetje boste morali odšteti 15 evrov, otroci 6 evrov. Po koncu vožnje se lahko odpravite do čolnarne. Vse do 18. decembra in nato še 1. januarja 2023 lahko za 6 evrov kupite leseni čolniček z dvema svečkama (denar bodo namenili v dobrodelne namene) in na jadro zapišete svoje novoletne želje. Čolniček s svojimi najdražjimi spustite v jezero.