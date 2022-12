Glavno mesto avstrijske Štajerske je vredno pozornosti in obiska skozi vse leto. Od decembra dalje, ko prestolnico krasi na tisoče luči in ko v prazničnem utripu zaživijo ulice ter trgi, postane Gradec ena najbolj priljubljenih destinacij v adventnem času. Prestolnica ima s svojimi petnajstimi božičnimi sejmi resnično veliko ponuditi na področju kulinarike ter umetnosti in obrti. In kar je za obiskovalca Gradca najboljše – vse tržnice so na obeh bregovih Mure, vse so dosegljive peš.

Božični sejem na glavnem trgu

Ko mestno hišo okrasijo s svetlobnimi učinki in se na ogromni smreki sredi trga prižgejo lučke, je to znak, da je v Gradec prišel adventni čas. Romantične stojnice, ki so postavljene okoli prazničnega drevesa, ponujajo okuse praznikov. In čeprav se zdi ponudba vsako leto enaka, poznavalci pripomnijo, da se vedno najde kaj novega. Tako je letošnji hit prazničnih stojnic aperolpunč, za katerega boste odšteli od 3,8 do 5 evrov. Seveda ostajajo v ponudbi tudi večne klasike – kuhano vino, kuhan mošt, tudi otroški punč in obvezna vroča čokolada.

Tudi če boste Gradec obiskali prvič, je strah, da bi katerega od sejmov izpustili, odveč. Lučke kot tudi množica ljudi vam bodo kazali pot, prav tako različni zvoki glasbe in vonj po prazničnih jedeh. Ljubitelji obrti nikar ne spreglejte sejma na trgu Färberplatz ter njegova neposredna soseda na trgu Mehlplatz (z dizajnerskimi adventnimi kočami) in na trgu Glockenspielplatz, ki vabijo k prijetnemu potepu po osrčju starega mesta. Prav tako priljubljen je sejem na trgu Tummelplatz, ki že dobri dve desetletji v Gradec vabi »lebensmajstre«, svetovne popotnike in obrtnike umetne obrti iz vseh dežel sveta. Nedaleč stran je dobrodelni sejem Charity-Markt ob Železnih vratih, ki povezuje predbožično vzdušje z dobrodelnim namenom. Izkupiček od kuhanega vina, punča iz gozdnih sadežev in podobnih izdelkov je namenjen različnim dobrodelnim projektom. Najstarejši, starograški božični sejem je v Frančiškanski četrti, sodobnost in urbanost pa sta svoje mesto našla v ​Joanneumovi četrti​.

V otroški božični vasici (Kleine Neutorgasse) je poskrbljeno predvsem za najmlajše obiskovalce. Tu lahko svoj obrazek »posodijo« debelušnemu snežaku ali pa se v družbi staršev usedejo na panoramsko kolo in preverijo dogajanje po trgih s ptičje perspektive. Prav tako se lahko usedejo na ponija na vrtiljaku ali pa se popeljejo s prazničnim vlakom.

Sejem nad mestom

Božični sejem Aufsteirern na grajskem griču tudi v predbožičnem času poskrbi za vzdušje nad strehami mesta. Tržnica je postavljena na različnih lokacijah in seveda ponuja kulinariko, pri domačih obrtnikih in rokodelcih pa boste našli tudi simpatična darila za svoje najdražje. Do njega vodi položna pot, ki jo je vredno popestriti z ogledom enega od številnih rovov pod hribom, ki jih uporabljajo za razstave. Pred časom je bila preurejena tudi dvorana za koncerte, sprejeme in zabave, eden od predorov pa vodi celo skozi hrib.

Še vedno pa se lahko do vrha Schlossberga po predoru znotraj hriba zapeljete s posebnim dvigalom in se – če je v vas vsaj kanček adrenalina – s hriba spustite po zaprtem toboganu. Spust traja približno 15 sekund, lahko po poskusite tudi podreti dosedanji rekord, ki znaša devet sekund. Če obožujete panoramski pogled, pa se na vrh hriba lahko zapeljete z vzpenjačo, ki so jo postavili že davnega leta 1894.