Nekatere najbolj prisrčne pozornosti in dogodki so nam pogosto pred očmi. Konec leta po vsej Srednji Evropi praznujejo s tradicionalnimi, razkošnimi in velikimi adventnimi festivali, po katerih so mnoga mesta postala splošno znana in v katerih uživajo milijoni turistov. Velika mesta in veliki festivali so lepi in zabavni, včasih pa si želimo v prazničnem razpoloženju uživati tudi v bolj intimnem, pristnem, a nič manj prazničnem in čarobnem adventnem okolju. In prav Varaždin, čudovito zgodovinsko mesto na severu Hrvaške, znano po velikem gradu, razkošnih palačah in številnih festivalih, ima prav tak - topel, dišeč in romantičen advent.

Slabi dve uri in pol ure vožnje iz Ljubljane pričaka obiskovalca Advent v Varaždinu, ki bo vse do prvega tedna januarja razkošno osvetljen, romantično okrašen in zabaven za doživetje. Obisk mesta zagotovo lahko priporočamo tudi družinam z majhnimi otroki, saj praznično srednjeveško mesto na svojih trgih ponuja drsališče, tobogan, hišo dedka Mraza in pravi retro vrtiljak. Prav veliko drsališče in tobogan sta adrenalinsko doživetje za vse starosti, od adventa naprej pa se ob koncu tedna vrstijo koncerti s pestrim spremljevalnim programom, od delavnic, razstav, predstav, klubskih dogodkov in cele vrste ustvarjalnih delavnic, ki so popolnoma brezplačne.

Dobri okusi za vse želje.​

Ne glede na to, kako veliki ali majhni ste, Advent v Varaždinu ponuja peščico vsebin, ki vam bo zapolnil celodnevni izlet. Za najmlajše bo dovolj že, da se bodo srečali in družili s pravim Božičkom, ki v svojo čarobno hišo na Gajevi 10 prispe že danes, 7. decembra. Med sprehodom iz enega na drugi trg nas je čarobnost pripeljala na bližnji Korzo, kjer nas je navdušila energija mladih in starih ujetih na retro vrtiljaku. Lične hiške postavljeni praktično po vsem mestu potešijo vse apetite saj se najde nekaj slanega, nekaj sladkega, nekaj domačega, nekaj tujega. Kajti, kot povejo Varaždinci, sta ljubezen in sreča vedno neločljivo povezani z okusi. In na adventu v Varaždinu so dobri okusi za vse želje.

Na treh adventnih trgih, kjer je največ vsebin in programov, je tudi pestra gastronomska ponudba, med katero izstopa več zanimivih kreacij varaždinskih gastronomskih znamk. Tako je pivnica Medonja na Korzu ustvarila serijo XXL jedi na osnovi klobas, hiša Škartoc ljubavi na Stančiću ponuja ulične dobrote z inovativnimi imeni, kot so »Čist obraz« ali »Zimski žepek«. Hiša MC zolaji lanskoletne tekmovalke Masterchefa Marije Gregurić pripravlja raznolike mesne sendviče s fusion omakami, hiša priljubljenega varaždinskega Banus grila na Kapucinskem trgu pa ponuja izbor burgerjev, razkošnih hrenovk in klobas. Če ste sladkosnedi, bodite pozorni na posebne »Kraftne« z zmanjšano vsebnostjo sladkorja, a ne oslabljenega okusa, varaždinske blagovne znamke Ekos Cakes, navsezadnje pa pustite nekaj prostora za neustavljive mini palačinke s slovenskim podpisom. pri prikolici Puffy, ki se nahaja na Korzu.