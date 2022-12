Opatija je že skoraj dve stoletji priljubljeno evropsko letovišče, decembra in januarja pa se spremeni v razkošno praznično slikanico, polno nepozabnih doživetij. Orjaški hrestači na straži v rdečih opravah, drsališče, ki je le nekaj korakov od morja, številne razstave, glasbeni in odrski nastopi ter zvok božičnih pesmi, ki obiskovalce spremlja vsepovsod – vse to je del edinstvenega vzdušja.

Prireditve in posebni programi so na sporedu že od konca prejšnjega tedna, trajali pa bodo vse do 8. januarja prihodnje leto, in to na številnih lokacijah: na mestni tržnici kot tradicionalnem zbirališču lokalnega prebivalstva, v ribiškem kraju Volosko, ki slovi po vrhunskih restavracijah, na odprti sceni Poletnega odra, ki se spremeni v drsališče, znamenitem obalnem sprehajališču Lungomare … Središče dogajanja je v parku pred Umetniškim paviljonom Juraja Šporerja, kjer so večeri izpolnjeni z živo glasbo in gostinsko ponudbo.

Opatija je mesto, za katero pravijo, da poleti za obisk ne potrebuješ kopalnih hlačk, ampak plesne čevlje. V vsakem primeru ponuja veliko, saj se lahko tudi decembra sprehodite po parku Angioline, kjer so poleg čudovite kamelije, ki je simbol Opatije, svoj dom našli tudi ameriški bor, himalajska cipresa, zimzelena rastlina z zanimivim listi japonska aralija in skoraj 150 drugih rastlinskih vrst. Zaradi ugodnega vpliva prijetnega sredozemskega podnebja in pridnih rok vrtnarjev je ta hortikulturni spomenik vedno popolnega videza. Sprehodite se po prodnatih stezah parka, ki vas bodo pripeljale do Ville Angioline in Glasbenega paviljona. Prijeten sprehod je tudi po bližnjem parku sv. Jakova, vsekakor pa morate po potki ob morju do točke, kjer boste videli kipec dekleta z galebom.

Advent v Opatiji je ostal v nepozabnem spominu več sto tisoč obiskovalcem, osvojil pa je tudi številna prestižna priznanja. Med drugim so ga uvrstili med najboljše adventne programe v Evropi, Opatijo pa razglasili za eno najlepše urejenih adventnih destinacij.