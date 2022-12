Hiter pregled platforme Booking.com je pokazal, da je zanimanje za obisk adventnega dogajanja v hrvaški prestolnici veliko. Samo prvi konec tedna v adventu je bila zasedenost nastanitvenih kapacitet 82-odstotna, zato si turistični delavci po dveh pandemičnih letih obetajo enega najdonosnejših dogodkov za zagrebški in hrvaški turizem. Če kot zanimivost omenimo, je Turistično združenje mesta Zagreb letošnji advent promoviralo na znanem turističnem portalu Expedia na ameriškem trgu kot tudi na portalu Smithsonian v okviru večmesečne destinacijske kampanje. »Prav tako smo dosegli tradicionalno promocijsko sodelovanje s Croatia Airlines, Turkish Airlines in Hrvaškim železniškim potniškim prometom, s katerimi smo zagotovili posebne cene vozovnic za obisk adventa v Zagrebu,« je ob predstavitvi letošnjega dogajanja povedala Martina Bienenfeld.

36 dni glasbenega programa in kuharski mojstri

Letošnji advent se v Zagreb vrača v polnem sijaju, dogajanje pa je mogoče spremljati na več kot dvajsetih lokacijah. Iz strogega centra mesta se je prvič razširil na Trg dr. Franja Tuđmana in Trg Ivana Kukuljevića, kjer bo Advent v Španskem. Nove adventne lokacije so Park Grič in Stara Vlaška ter Opatovina, kjer bodo to zimo namesto v katedrali gostili žive jaslice.

V Gornjem gradu bodo primerno okrasili Markov trg in park Bele IV., veliko poudarka so pri okraševanju namenili Parku Grič. Središči dogajanja in zabave bosta na dva dela razdeljena Plato Gradec in Strossmayerjevo sprehajališče. Na vzhodni strani bo Advent pri Matošu. Razkošna scenografija praznične prireditve bo obiskovalce vrnila v toplo, družinsko vzdušje adventa iz prve polovice 20. stoletja, obiskovalce pa bo pričakalo devet gostinskih hiš, med njimi tudi ena z oznako Michelin BiB Gourmand, s pestro praznično ponudbo ulične hrane. Prav tako Advent pri Matošu ponuja pester glasbeni program, s pravo mešanico urbanih žanrov – od jazza, swinga in funka do rocka in popa. Ob koncu tedna se bo v popoldanskem času odvijal otroški program, ki vključuje otroško silvestrovanje s predstavo, obiskom dedka Mraza, animacijo in še nekaj presenečenj.

Na plato Gradec se vrača »Naš advent«, ki obiskovalcem letos ponuja 36 dni glasbenega programa s kar sedmimi koncerti najbolj znanih hrvaških izvajalcev. Prav tako bo idilično podobo mesta dopolnilo kar pet različnih božičnih fototočk, v posebej urejenem selfi kotičku pa bodo obiskovalci lahko zamenjali tri različne kulise. Obiskovalci bodo lahko uživali tudi v številnih gastronomskih dobrotah in specialitetah, ki jih pripravljajo odlični hrvaški kuharski mojstri: Marin Medak, Mario Mandarić in Stjepan Gojšić ter najbolj znan kuharski trio – Damir Tomljanović, Stjepan Vukadin in Melkior Bašić.

Advent se vrača tudi v Tunel Grič, tema letošnje okrasitve so polarne sanje. Edinstveno vzdušje so dosegli s pomočjo instalacije, ki posnema ledeno jamo, nad katero visijo oblaki in polarni sij.

Letos se bo osrednjim adventnim destinacijam pridružil Winterland na Trgu dr. Franja Tuđmana. V sklopu te adventne oaze za mlade, otroke, starše in vse željne dobre zabave bo postavljena ena največjih svetovnih atrakcij. Gre za 36 metrov visoko panoramsko kolo, ki bo obiskovalcem ponujalo edinstven panoramski pogled na Zagreb.

V Zagreb z vlakom Po adventno doživetje v Zagrebu se lahko odpeljete tudi z vlakom. Iz Ljubljane boste za vozovnico za odraslega odšteli 9 evrov. Za potovanja v skupini ali z družino so pripravili posebne ugodnosti.