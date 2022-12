S prižigom lučk na Mestnem trgu se praznično vzdušje na Ptuju nadaljuje še s postavitvijo velikega drsališča. 19. decembra bo v mesto prispel Božiček z Božičkovo hišo, kjer bo za najmlajše namestil nabiralnik ter vsak dan zbiral njihove želje. Na Mestnem trgu se bo pričel vsakodnevni otroški program v pravljičnih večernih urah.

Vzporedno bo potekal raznolik program številnih ptujskih organizatorjev in drugih ponudnikov. Lahko boste prisostvovali odprtju nove razstave, uživali v božično-novoletnem koncertu zbora SNG Maribor, v koncertih v ptujskih lokalih, v zimskem večeru penin, v kulinaričnem brunchu Pisan božič, v otroških gledaliških predstavah, Kino vrtičku, v družinskih aktivnostih na Ptujskem gradu in v Pravljičnem gozdu Rdeča kapica ter v zaključnem pohodu na Donačko goro.

Zadnje tri dni v letu bodo na Mestnem trgu potekali koncerti. Na zadnji dan v letu bo dopoldne potekalo veliko otroško silvestrovanje, nato pa večerno silvestrovanje z didžejem ter v družbi Alye z bandom, ki vas bo v ritmih dobrih starih hitov zabavala vse do zgodnjih jutranjih ur.

Med obiskom Ptuja se sprehodite še do Murkove ulice, kamor vabi praznično okrašena izložba Art umetniški atelje. In če še nimate izbranega darila, vstopite v trgovino in prepričani smo, da boste našli kaj zase in za svoje najdražje.