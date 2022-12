Zimski čas je primeren za obisk majhnega mesta Vrhnika. Krajši družinski sprehod vodi iz središča Vrhnike do izvira Ljubljanice ali pa do Cankarjeve spominske hiše, kjer se lahko pogrejete ob zgodbah iz življenja našega največjega pisatelja. Obiskovalci se lahko podajo tudi na daljši pohod do koč dveh zelo priljubljenih izletniških točk. V Starem malnu se lahko z otroki odpravite po pravljično-doživljajski poti zavoda Škrateljc Tempelj zmaja Lintverna ali pa se odpravite naprej na Planino nad Vrhniko, kjer vas čakajo same dobrote in dišeča Cankarjeva kava.

Kot so nam povedali v Zavodu Ivana Cankarja, je v času »veselega decembra« na Vrhniki še posebej živahno. »Pripravljamo veliko najrazličnejših dogodkov za vse okuse in starosti. Ob sobotah vabimo na koncerte, za otroke imamo ob vikendih malo šolo drsanja, prihajajo tudi dobri možje in predstave za najmlajše, ob koncu leta pa organiziramo tudi silvestrovanje s skupino Victory,« so nam povedali in potrdili, da imajo v središču Vrhnike, v športnem parku, veliko drsališče, ki je za obiskovalce brezplačno.

Že to soboto povabilo v deželo ponijev

Pravljična dežela pri Ponijih s Klanca bo v poznopopoldanskih urah razsvetljevala sv. Trojico nad Vrhniko cel december, glavni dogodek in povabilo pa velja za to soboto, 10. decembra, med 10. in 19. uro. »Celoten božični sejem bo imel tudi dobrodelno noto. Vse prispevke, zbrane od jahanja in na dobrodelni tržnici, bomo namenili vzgojnim preventivnim programom za najstnike oziroma mladostnike,« je razložil 30-letni Vrhničan Ožbe Šteblaj, ki je pred leti svojo ljubezen do živali spremenili v hobi, službo in celo poslanstvo. »Glede na to, da vemo, da nam dnevi kar polzijo iz rok, smo si zamislili, da bi vsaka družina ali pa vsaj tista, ki zmore, pripravila nekaj, kar bi lahko na stojnici ponudili. Radi bi spodbudili, da bi bili to izdelki, ki jih družina izdela skupaj. Torej, da s svojimi rokami naredimo nekaj za nekoga drugega, se potrudimo zanj,« je povedal Šteblaj in dodal, da ste pri tem lahko zelo ustvarjalni in seveda ni nujno, da se izdelek nanaša le na božično-novoletni čas. »Če ne drugega, lahko spečete piškote in jih lepo zapakirate, naredite kakšne okraske, voščilnice, marmelade, zeliščno sol …, kar vam srce poželi. Zelo dobro je, da tam, kjer se da reciklirati oziroma ponovno uporabiti material, to izkoristite.« Izdelke bodo v konjušnici na klancu zbirali vse do 9. decembra.

Isti dan bo potekala tudi izmenjevalnica oziroma prodaja rabljene jahalne opreme njihovih jahačev. »Idejo smo dobili, saj kar nekaj staršev sporoča, da so otroci prerasli jahalno opremo in bi jo radi prodali, podarili, zamenjali. Tako lahko oprema, ki jo je nekdo prerasel, dobi ponovno priložnost za uporabo,« je povedal sogovornik in dodal, da ni nič narobe, če je tudi rabljena oprema del božičnega darila. »Če to otroku predstavite, da je s tem pomembno prispeval k čistejšemu okolju in prihranil nekaj denarja, bomo lahko mlade vzgojili v smeri ponovne uporabe in krožnega gospodarstva ter prispevali k temu, da začnemo spreminjati generacijo, ki bo iz potrošniške prešla v vzdržno družbo.«

In kaj vse lahko to soboto doživite v jahalnem centru? Obiskovalcem bodo omogočili jahanje ponijev (med 10. in 12. uro ter med 14. in 16. uro), prispevke, zbrane od jahanja, pa bodo podarili v dobrodelne namene. Prav tako bodo poskrbeli za tople napitke, najstniki s Klanca bodo sami pripravili šmoren, med 12. in 14. uro pa vam bodo pripravili še kosilo na žlico.