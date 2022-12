Reški advent se letos vrača še bolj čaroben in razkošen, ponudba na adventnih tržnicah pa vabi, da ob skodelici kuhanega vina in sveže ocvrtih fritulah vsaj za ta čas pozabite na vse skrbi in težave. Organizator decembrskega dogajanja tudi za letos napoveduje rekordno število obiskovalcev na Reki, kar nedvomno dokazuje njen vse večji položaj na zemljevidu privlačnih celoletnih destinacij.

Advent na Reki

Na gradu Trsat bo letos zasijalo kar 12 kilometrov božičnih lučk. V prvih petih izvedbah so bile vgrajene lučke toplih odtenkov, letos pa bodo grad osvetlili z novimi LED-lučkami najnovejše tehnologije, ki imajo večjo jakost svetlobe in kar 20 odstotkov manjšo porabo električne energije. Znano je tudi že, da je Advent v Gradini v prvih petih letih obiskalo neverjetnih 300.000 obiskovalcev. Letos bodo otroci uživali v vožnji z Božičkovim vlakcem in v drsanju na najbolj posebnem drsališču tik ob morju – Morska snežinka. Božičkov vlak bo tudi letos del božično-novoletnih praznikov na Reki in bo od 5. decembra do 8. januarja 2023 brezplačno vozil po središču mesta. Že tradicionalni praznični sejem bo tudi letos na Korzu. Letos se nadaljuje velik projekt Turistične skupnosti mesta Reka Winter pass, ki turistom, ki v mestu ostanejo dve ali več noči, omogoča popolnoma brezplačen ogled mestnih znamenitosti: Muzeja mesta Reke, Muzeja moderne in sodobne umetnosti, Prirodoslovnega muzeja, Pomorskega in zgodovinskega muzeja Hrvaške obale, JGL Muzeja farmacije, stalne razstave Trsatski grad, Peek & Poke Muzeja otroštva in Muzeja informatike, Astronomskega centra Rijeka in obisk bazenov Kantrida.

Advent na Krku

V Baški na otoku Krku bodo tudi letos pripravili praznično adventno vzdušje. Središče Baške je že od 26. novembra lepo okrašeno, ob koncih tednov bodo pripravili adventno tržnico s koncerti in otroško animacijo. Vrhunec dogajanja bo v soboto, 17. decembra, ko bodo kuhali lovski golaž, otroke pa bo obiskal Božiček. Adventna tržnica v Baški je odprta vsak konec tedna v decembru, ko bodo obiskovalcem na voljo lokalna gastronomska ponudba in topli napitki, dopoldne bo potekal tudi praznični otroški program, zvečer pa koncerti. V soboto, 10. decembra, bodo pripravili otroško animacijo z gledališko predstavo Trije kralji, izdelovali bodo božične okraske, odrasli pa bodo uživali v turnirju iger s kartami briškula in trešet. Zvečer sledi koncert skupine Dellboys band! Vrhunec prazničnega dogajanja v Baški bo v soboto, 17. decembra, ko bo potekala božična tržnica, kjer boste lahko kupili še zadnja darila, številne ekipe bodo kuhale lovski golaž, potekal bo nogometni turnir in koncert skupine For2nal. Božično tržnico bo obiskal tudi Božiček, ki bo razveselil otroke in z njim se bodo lahko tudi fotografirali. Za otroke bodo pripravili iskanje zaklada in likovno delavnico. V soboto, 24. decembra, bo predbožično druženje ob morju, kjer bo nastopila klapa Zvonimir.

Drsališče v Omišlju in jaslice v Njivicah

V Omišlju bodo imeli tudi edino drsališče na otoku Krk, ki bo odprto vse do 7. januarja. Poskrbeli so za novo okrasitev obeh krajev, v Njivicah bodo postavili tudi unikatne jaslice, narejene iz več kot 500 ročno izdelanih elementov – samo figuric, postavljenih med betlehemske hišice, bo 125. Omišalj bo središče božične zgodbe, kjer bodo vse do 24. decembra imeli postavljeno adventno tržnico, lepo okrašene fototočke, kjer boste lahko naredili praznično fotografijo, ob sobotah pa bodo tudi koncerti znanih hrvaških glasbenikov. Letos bo nekoliko več dogajanja tudi v Njivicah, kjer bodo na trgu ob morju postavili Božičkovo hišico, na ogled bodo otroške predstave, ob koncih tednov bo tudi nekaj koncertov.