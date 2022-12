Božična bajka v Mozirskem gaju tudi letos nosi sporočilo. Sporočilo upanja, ljubezni in pozitivizma, ki ga boste zaznali prav v vsakem edinstveno urejenem tematskem vrtu.

Sprehod med stojnicami

Vsak med njimi namreč prinaša sporočilo ljubezni in podpore za vse ljudi, ne glede na njihove značilnosti, ozadje, prepričanje in podobno.

Kot vsako leto tudi letos Božična bajka Slovenije ustvarja nove zgodbe, je drugačna in unikatna, vsekakor vredna obiska. »Iz solidarnosti do evropske energetske krize števila lučk namreč tokrat ne bomo povečevali, četudi že od prve Božične bajke Slovenije stoodstotno uporabljamo LED-tehnologijo, zato celotni projekt potrebuje zelo malo energije. Ta namreč porabi le osem kilovatnih ur elektrike, kar je približno enako kot poraba povprečnega slovenskega gospodinjstva,« je povedala Maja Horvat iz Mozirskega gaja in dodala, da se bosta z obiskovalci družila tudi dva od treh dobrih mož. »Ob posebnih dneh nas bosta tudi letos, če le ne bo dežja, obiskala Miklavž in Božiček. Obiskovalci pa se bodo predvsem med konci tedna in prazniki lahko sprehodili med stojnicami, na katerih se bodo predstavili naši stalni partnerji in lokalni obrtniki, ter tam izbrskali kakšno unikatno darilce,« je še povedala Horvatova, ki v park vabi vsak dan med 16. in 21. uro.

Skoraj dva milijona lučk v Arboretumu

Letos v Arboretum Volčji Potok vabi nekaj manj kot dva milijona lučk. Sprehod med njimi je tudi letos zasnovan kot enosmerna pot, ki vabi iz enega prizora v drugega. Osvetlitve, odsevi, krajinska in reliefna raznolikost so zagotovilo, da bo večerni sprehod edinstveno doživetje za vse. Posebna novost je 25 metrov dolg predor, kjer se barva lučk postopno spreminja, tako da vsak korak ustvari nov pogled, nove barve in občutek, da smo v kristalni palači. Pred kuliso dvorca je 250 kvadratnih metrov velika svetlobna zavesa, na kateri se kot na filmskem platnu spreminjajo svetlobni prizori. Velika krogla je letos dobila nove lučke in glasbeno spremljavo. Opazili boste veliko srčkov, ki smo jih namenili vsem obiskovalcem. Večerni sprehod med lučkami za vso družino vas bo stal 22,5 evra, za odraslega pa devet evrov. Za psa, ki je prav tako dobrodošel, boste odšteli 1,8 evra. Da bi se izognili prihodu vseh oboževalcev lučk ob 17. uri, ko pade mrak, so se letos odločili, da bo vstopnica po 19. uri 30 odstotkov nižja. Popust imajo tudi imetniki letne vozovnice. Sprehod med lučkami je predviden vsak dan, tudi konec tedna, predvidoma od 15. do 21. ure. Park bo razsvetljen od 16. ure dalje.