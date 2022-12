»Celje bo z bogatim programom in nekaj novostmi ohranilo in še utrdilo položaj ene od treh najprepoznavnejših prazničnih destinacij pri nas,« je prepričana Maja Voglar, direktorica Zavoda Celeia Celje, ki v knežjem mestu v prazničnem času napoveduje več kot 50 različnih dogodkov, ki se bodo zvrstili na sedmih prizoriščih v mestu. Kot dodaja, pa letošnji program Pravljično Celje poleg najmlajših in družin nagovarja tudi nove ciljne skupine, saj naj bi se jim letos pridružili kulinarični raziskovalci, tako imenovani foodieji, ter domači in tuji ljubitelji adventnih praznikov in unikatno okrašenih mest. »Ljudje brez dvoma potrebujemo veselje, želimo si čarobnosti in topline, še posebno okoli praznikov, ki simbolizirajo upanje. Zato je prav, da z raznolikim programom in ponudbo ljudem pričaramo lep december,« pravi celjska podžupanja Breda Arnšek, ki je zadovoljna, da je Pravljično Celje postalo blagovna znamka s tradicijo in primer dobre prakse povezovanja različnih deležnikov v mestu, ki privablja obiskovalce iz vse Slovenije, v prihodnje pa upajo, da tudi iz tujine.

Okrašene izložbe, darila, predstava na ledu

Zaradi energetske krize bo sicer letos v Celju vsak dan gorelo nekaj manj lučk kot v preteklih letih. »Te bomo ponekod, zaradi varčevanja, med 23. in 6. uro izklapljali. Sicer pa so vsi svetlobni elementi izdelani v energetsko učinkoviti LED-tehnologiji,« pojasnjuje Arnškova. In dodaja, da bo na ta račun bogatejša dnevna okrasitev ulic in trgov, ozaljšali bodo tudi izložbena okna lokalov in trgovin. Na Trgu celjskih knezov bodo, kot že nekaj let, postavili okoli 12 metrov visoko smreko, lučke na njej in po vsem mestu pa bodo prvič zagorele 26. decembra ob 17. uri. »Največja letošnja novost za otroke bo novo dogajališče na Krekovem trgu, kjer bodo lahko vsak dan do 15. decembra obiskali severni pol z megaiglujem, tam bodo tudi snežaki velikani in drugi junaki, ob torkih in četrtkih pa bomo pripravljali animacijske delavnice,« pove Voglarjeva in naniza še kup drugih novosti. Med drugim to, da se bo božično-novoletni sejem preobrazil v zakladnico daril, nova bodo tudi dogajališče s pravljičnim vrtiljakom na trgu pri tržnici ter petkova in sobotna popoldanska druženja z glasbo, kulinariko in priložnostmi za nakupe daril pod imenom decembrovanje. Na tržnici bo prvič potekal festival penin, v Celjskem domu pa ustvarjalni pop-up z vrhunskimi slovenskimi ustvarjalkami in oblikovalkami. Po dolgih letih bo na celjskem drsališču na ogled predstava na ledu Kraljestvo animiranih junakov. »Verjamem, da bomo z novostmi in dvigom kakovosti vsebin v Celje poleg lokalnih prebivalcev privabili tudi tiste iz drugih slovenskih mest pa tudi tujine,« še pove Voglarjeva. Za program Pravljičnega Celja so letos namenili okoli 160.000 evrov. Sama Pravljična dežela, ki je v Celju prisotna že 23 let, bo vrata odprla 16. decembra, nanjo pa se pripravljajo že vse od konca oktobra. »Druženja v pravljični deželi se bodo po odprtju vrstila vse do 31. decembra, v Celje bodo obiskovalce pravljični vlaki Slovenskih železnic iz Velenja, Maribora in Ljubljane pripeljali sedemkrat. Poleg pravljičnih zgodb bo letošnja novost tudi poštni nabiralnik želja in pravljičnih sporočil, ki jih bo sprejemal pravljični škrat, pravljična vila pa bo vsak večer prinesla posebno sporočilo dneva,« je razkrila vodja projekta Pravljična dežela Vladimira Skale.