Jaz nisem od tukaj

Koordinator Levice Luka Mesec je ob zaostritvi odnosov med notranjo ministrico Tatjano Bobnar in premierjem Robertom Golobom včeraj dejal, da se v to ne bo vmešaval, želi pa, da se stvar čim prej uredi in akterja med seboj pogovorita na ustrezen način. Izpostavil je, da ni akter v tem sporu, zato se vanj ne more in ne misli vmešavati, niti na kakršen koli način v njem ne bo udeležena Levica. »To je spor med notranjo ministrico in predsednikom vlade in bom prepustil, da se na tej ravni tudi razreši,« je dejal.