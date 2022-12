Spoprijemanje z negotovostjo

Športne poškodbe so vse pogostejše. Intenzivni treningi, natrpani urniki tekmovanj, ki ne omogočajo dovolj počitka, in ekstremizem – pehanje za novimi in novimi dosežki – so najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na število poškodb med športniki. Športne poškodbe so vse pogostejše tudi med otroki in mladostniki. Strokovnjaki menijo, da je prezgodnja specializiranost v en sam šport pomemben razlog za športne poškodbe med mladimi. Zveni logično. Ukvarjanje z le enim športom ponavljajoče obremenjuje ista tkiva, ki zaradi tega »popustijo«, se poškodujejo. Poleg tega se pri enostranski športni dejavnosti razvijajo le določene mišične skupine. Dovolj je le en nepravilen korak, ki obremeni zaradi neuporabe oslabljeno in stabilizacije nezmožno mišico, in poškodba je tu.