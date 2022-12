V minulem mandatu so bili podžupani Tjaša Ficko, Aleš Čerin, Dejan Crnek in Janez Koželj. Kaže, da bi utegnil letos Janković predlagati več podžupanov, saj naj bi vsaj eno podžupansko mesto zasedel svetnik iz vrst Gibanja Svoboda, s katerim se Lista Zorana Jankovića dogovarja o sklepanju koalicije. Janković je dejal, da še ne more povedati, kdo bodo podžupani naslednja štiri leta, ker nekaj dejavnikov, ki utegnejo vplivati izbor, še visi v zraku. Pojasnil je, da je Koželju prepustil odločitev, da se sam odloči, kdaj se bo »upokojil« kot podžupan in to mesto prepustil arhitektu Roku Žnidaršiču. Ali bo Crnek še naprej podžupan, pa je odvisno tudi od tega, ali ne bo v ponedeljek izvoljen za predsednika državnega sveta.