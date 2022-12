Po parkirne dovolilnice tudi ob sobotah

Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice je včeraj začelo izdajo letnih parkirnih dovolilnic za stanovalce za leto 2023. Direktor javnega podjetja Andrej Orač je napovedal, da letos v želji po izboljšanju storitev za občane uvajajo nekoliko drugačen režim urejanja dovolilnic. Dovolilnice bodo izdajali v pritlični avli na Kopitarjevi 2 od ponedeljka do petka med 9. in 17. uro, ob sobotah pa med 9. in 13. uro. Do 12. decembra se občanom ne bo treba naročati, po tem datumu pa si v Ljubljanskih parkiriščih in tržnicah želijo, da se občani vendarle naročijo prek spletne aplikacije na naslovu https://narocanje.lpt.si in si na tak način skrajšajo čas čakanja. Orač je pojasnil, da tistih, ki med tednom ne bodo naročeni, ne bodo zavrnili, vendar bodo morali nekoliko počakati, saj bodo prednost imeli naročeni. Ob sobotah bo ves čas omogočeno urejanje parkirnih dovolilnic brez predhodnega naročila. Občani morajo s seboj imeti veljavno prometno dovoljenje, osebni dokument, številko stanovanja in davčno številko. Za parkirno dovolilnico v coni 1 bodo Ljubljančani morali odšteti 100 evrov in 4,5 evra za upravno takso. V coni 2 bodo stanovalci za prvo dovolilnico plačali 100 evrov, za drugo pa 200 evrov, pri čemer bodo prav tako morali plačati 4,5 evra. V coni 3, kjer si občani lahko kupijo tri dovolilnice na stanovanje, bodo poleg pristojbine za prvo dovolilnico plačali 60, za drugo 120 in za tretjo 180 evrov.