Mislim svoje mesto: O odgovornosti

Planet bomo rešili tako, da spremenimo svoje navade. Manj letimo z letali, kupujemo manj cenene mode, jemo manj mesa, stvari si raje delimo, kot da kupujemo lastne, in podobno. Kot posamezniki lahko živimo manj škodljivo, kot potrošniki pa lahko sčasoma prisilimo podjetja, da prilagodijo ponudbo in uvedejo izdelke in poslovne prakse, ki so za družbo in planet manj škodljive. Ampak zakaj gre to tako težko in tako počasi? In zakaj se nam vsem, ki se trudimo v tej smeri, zdi, kot da gremo ves čas v klanec in proti vetru, pa čeprav nam večina nekako priznava, da delamo prav?