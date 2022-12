Kamnik. Kamniški otroci so že minuli petek poskrbeli, da je novoletna smrečica v starem mestnem jedru praznikom primerno okrašena. Nekoliko otožno in prazno ulico so ta dan pobarvali mrzla rdeča lička in noski, rumeni dežni plaščki, barviti dežniki, pisani šali in rokavice ter smeh otrok iz kamniških vrtcev in zavodov, ki so s svojimi izvirnimi okraski okrasili tudi smrečice na Šutni.

Otroke pogreli s čajem

Ekipa Zavoda za turizem in šport Kamnik skupaj z vršilcem dolžnosti direktorja Lukom Svetcem je tradicionalno pogrela otroke s toplim čajem in jih razveselila s piškoti in bonboni. Zvečer pa so za večerne sprehajalce okoli smrečic prižigali svečke, ki so jih poimenovali plamenčki upanja, in s tem tudi simbolično vrnili Šutni luč. Na Miklavžev večer je župan Matej Slapar skupaj z zbranimi otroki odšteval do prižiga praznične okrasitve mesta. S pritiskom na veliki magični rdeči gumb se je tudi v Kamniku prižgalo tisočero novoletnih lučk in polepšalo sivino hladnih zimskih dni ter privabilo nasmehe na obraze otrok, ki so ob pobočju Malega gradu dočakali prvega dobrega decembrskega moža.

Ob simboličnem prehodu teme v svetlobo je župan Slapar zbranim otrokom in njihovim staršem predal posebno sporočilo, naj se v prazničnih dneh spomnimo na osamljene ljudi, predvsem starejše, in na otroke, ki so se morda znašli v takšni ali drugačni stiski, in jim po svojih najboljših močeh pokažemo, da niso sami – pa naj gre le za prijazen nasmeh, topel stisk roke ali pa drobno darilce, ki lahko ogreje kakšno osamljeno srce. Za razliko od parkljev, ki jim dež ni preprečil rajanja po ulicah, so dežne kaplje preprečile nastop mestni godbi. Bodo pa zato obljubljen nastop glasbeniki opravili ob drugi priložnosti, že zdaj pa vabijo na prednovoletni koncert 16. decembra v Domu kulture Kamnik.