Zaradi zime in ruskih napadov na energetsko infrastrukturo ogroženih milijone Ukrajincev

V pričakovanju hladne zime v Ukrajini je vodja Urada Združenih narodov za usklajevanje humanitarnih zadev (OCHA) Martin Griffiths danes Varnostni svet ZN v New Yorku opozoril, da je zaradi ruskih napadov na ukrajinsko energetsko infrastrukturo milijonom ljudi onemogočen dostop do elektrike, ogrevanja in oskrbe z vodo.