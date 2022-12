Unija se pripravlja na podražitev cigaret

Da bi do leta 2040 zaživeli brez tobaka, evropska komisija pripravlja novo trošarinsko zakonodajo, po kateri se bodo najnižje trošarine za zavojček cigaret povišale z 1,8 na 3,6 evra. Raziskali smo, koliko znaša trošarina v Sloveniji, koliko trošarinskih prihodkov od prodaje tobaka pobere država in koliko cigaret so zasegli na Finančni upravi RS?