Vrstijo se znaki, da poskuša Ukrajina Rusiji vsaj na trenutke predstaviti vojno tudi na njenih tleh. V torek je bilo letališče v ruskem Kursku po navedbah tamkajšnjih oblasti tarča napada z brezpilotnim letalnikom, ki je povzročil eksplozijo naftnega rezervoarja. V Kijevu niso potrdili, da stojijo za napadom v regiji, ki meji na Ukrajino. Moskva pa ga je obtožila, da je odgovoren tako za torkov napad, v katerem naj bi uporabili spremenjen sovjetski dron, ki so jih začeli izdelovati še v Sovjetski zvezi, kot za ponedeljkova napada na ruski vojaški oporišči v Engelsu in Rjazanu.

Ponedeljkova napada sta bila posebno zgovorna, ker sta se zgodila v oporiščih tako daleč od Ukrajine, da je slednja, če stoji za napadom, pokazala, da lahko njeni brezpilotni letalniki dosežejo tudi Moskvo. Napad na oporišče Engels pa je pomenljiv še zato, ker je oporišče eno redkih, če ne edino, kjer ima Rusija nameščene nadzvočne strateške bombnike za jedrsko oborožitev tupoljev tu-160. To je povzročilo vprašanja o ruski učinkovitosti varovanja letališča s tako pomembnimi letali.

Osmi val raketnih napadov v dveh mesecih

Če za napadi res stoji Ukrajina, so bile tarče izbrane načrtno. Rusija se namreč pri raketnih napadih na Ukrajino zelo zanaša na strateške bombnike, ki so že po definiciji prvenstveno namenjeni uničevanju strateških tarč, kar je zdaj za Rusijo v Ukrajini očitno energetska infrastruktura. Nekaj dni pred eksplozijama v Engelsu in Rjazanu so ukrajinski mediji opozarjali, da se bombniki v Engelsu pripravljajo na nov, osmi veliki ruski raketni napad na Ukrajino. Zadnji, sedmi, je bil 23. novembra, začeli pa so se 10. oktobra po vrsti ruskih neuspehov na bojišču.

Osmi val se je potem v ponedeljek res zgodil. Po navedbah Kyiv Posta so Rusi tokrat rakete izstreljevali iz različnih smeri, očitno zato, da bi otežili delo protizračni obrambi. V nasprotju s prejšnjimi napadi niso poslali vseh raket hkrati, ampak v treh serijah. Po navedbah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je Rusija v ponedeljek izstrelila sedemdeset raket. Dejal je, da jim je večino uspelo sestreliti, preostale pa so ubile štiri ljudi in elekroenergetskemu omrežju spet prizadejale hud udarec. V osemnajstih regijah in v Kijevu je bila dobava elektrike prekinjena. Najhuje je bilo tokrat v obalni Odesi na jugu. Ukrajinski mediji so še poudarili, da se je napad zgodil na obletnico podpisa budimpeškega memoranduma leta 1994, s katerim se je Ukrajina odrekla jedrskemu orožju v zameno za zavezo Rusije, da bo spoštovala njeno ozemeljsko celovitost in da Ukrajine ne bo napadla.