Po krajšem boju z rakom je v ponedeljek v 72. letu starosti umrla ameriška igralka Kirstie Alley, ki smo jo na slovenskih televizijskih kanalih ritualno gledali v ameriški romantični komediji Glej, kdo se oglaša. TV-klasika iz leta 1989 je eden tistih povprečnih filmov, kjer nekaj enostavno klikne in nagovarja različne generacije ljudi. Stalne ponovitve so zgodbo preobremenjene mame zasidrale tudi v slovensko popkulturno zavest. Na eni strani univerzalna tema družine, na drugi simpatična igralska zasedba. Vloga samohranilke, ki skrbi za sinčka z glasom Brucea Willisa in nadomestnega očka najde v Johnu Travolti, je Kirstie Alley izstrelila v srca občinstev, škodila pa ni niti njeni igralski karieri. Film je bil instantna uspešnica, tako da so v Hollywoodu v devetdesetih posneli dve nadaljevanji.

V Wichiti rojena igralka sicer ni od nekdaj sanjala filma. V sedemdesetih je šolo obesila na klin in iz rodnega Kansasa v Los Angeles pripotovala z željo postati notranja oblikovalka, a je usoda hotela drugače. Serija nastopov v televizijskih kvizih ji je tako odprla vrata v svet televizije in filma. Po podatkih filmskega spletnega portala je nastopila v 75 vlogah. In če smo jo lahko nazadnje videli v filmu You Can't Take My Daughter (2020) in seriji Goldbergovi (2019), torej v drami in komediji, ki sta žanrsko zaznamovali njeno kariero, je njene prve korake v Hollywoodu zaznamovala predvsem vloga v znanstvenofantastični uspešnici Zvezdne steze 2: Khanov bes (1982). Potem ko je zaradi nizke plače zavrnila nadaljnje vloge v priljubljeni franšizi, je zabeležila številne manj znane vloge, med drugim v filmih Runaway iz leta 1984 in Zmenek na slepo iz leta 1987.

Prav leto 1987 pa je pomenilo prvo večjo prelomno točko na igralski poti Alleyjeve, saj se je tistega leta po odhodu igralke Shelley Long pridružila igralski zasedbi humoristične nanizanke o bostonskem baru Na zdravje (Cheers). Serija je bila takrat na višku priljubljenoti, emmyja in zlati globus za vlogo Rebecce Howe je dobila leta 1991. Mali zasloni so ji ležali, že leta 1985 smo jo gledali recimo v zgodovinski drami Sever in jug, pozneje je bila naslovna junakinja v TV-seriji Veronikina skušnjava (1997), nedavno pa je nastopila v horor seriji Scream Queens (2015–2016). Leta 2005 je sicer na TV-mreži Showtime nastopila v avtobiografsko navdihnjeni igrani seriji Fat Actress, ki je tematizirala poročanje taboloidov o njeni bitki s kilogrami.

Zagrizena scientologinja in mati dveh posvojenih otrok

Njeno hujšanje in zagon lastnega programa za izgubo teže, zaradi katerega so jo tožili, pri čemer se je izvensodno poravnala, je popisala tudi resničnostna serija Kirstie Alley's Big Life (2010). Igralka iz Kansasa je dejala, da je privolila v snemanje serije, ker je želela razbiti nekatere netočne predstave, ki so jih posredovali o njej mediji. »Vse, kar lahko rečete slabega o meni, so že napisali. Toda nič od tega ne drži: nikoli se nisem sesedla ali onesevestila. Drži zgolj to, da sem se zredila,« je dejala takrat. Tudi sicer je bila znana po neposrednosti in sočnih izjavah. Pred leti se je mnogim zamerila, ko je javno podpirala Donalda Trumpa, z besedami ni varčevala niti v času covida, ko je CNN obtožila, da gledalci zaradi načina poročanja TV-mreže »živijo v grozi«. Kirstie Alley je bila sicer od leta 1979 zagrizena pripadnica Scientološke cerkve, kjer se je v zgodnjih letih po prihodu v Hollywood po lastnih besedah tudi ozdravila odvisnosti od kokaina.

Od leta 1970 do 1977 je bila poročena z Bobom Alleyjem, dolgoletnim partnerjem iz srednje šole, ki je imel po naključju enak priimek kot njen oče. Med letoma 1983 in 1997 se je poročila še z igralcem Parkerjem Stevensonom. Leta 2010 je v nekem intervjuju komentirala, da bi, če bi se znova poročila, naslednjega moža najbrž pustila v 24 urah, ker bi ji prav gotovo poskušal kaj prepovedati. Njena otroka Lillie Price Stevenson in William True Stevenson sta oba posvojena. Svojo mamo sta v izjavi za javnost opisala kot ustvarjalno in strastno žensko, ki je imela rada življenje in oboževala otroke. »Ljubim te, Kirstie. Vem, da se bova nekoč spet srečala,« pa je na instagramu ob njeni smrti zapisal John Travolta.