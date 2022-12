Voditelji EU in Zahodnega Balkana za sodelovanje na področjih energetike in migracij

Voditelji EU in Zahodnega Balkana so se na današnjem vrhu v Tirani zavzeli za sodelovanje pri soočanju s skupnimi izzivi, kot sta energetska kriza in migracije, je po vrhu povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Albanski premier Edi Rama pa je poudaril, da EU in Zahodni Balkan potrebujeta drug drugega.