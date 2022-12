Reprezentativni sindikati zdravstva in socialnega varstva ter vladna stran so oblikovanje dogovora o odpravi plačnih nesorazmerij napovedali prejšnjo sredo, po zaključku pogajanj. Takrat sta obe strani pojasnili, da so v pogajanjih dosegli premik v smeri proti dogovoru.

Po besedah Ilešič Čujovič je pisni dogovor med stranema večinoma usklajen in se bolj ali manj ujema s tistim, kar sta se strani dogovorili v okviru pogajaj.

Ob tem ostajata odprti dve vprašanji, je dejala. Manjka še zaveza vlade, da bo do konca leta sprejela posebni vladni projekt, ki bo naslovil zaposlene v plačni skupini J v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva. Prav tako še čakajo vladni odziv na predlagane rešitve glede tehnikov s peto stopnjo izobrazbe, je pojasnila.

Pod temi pogoji bi bilo stavkovni sporazum, nato pa dogovor z vlado o vsaj delni razrešitvi plačnih anomalij možno parafirati, je dejala. Pričakuje, da bo ministrstvo za zdravje pridobilo mandat vlade in tako vključilo tudi omenjene predloge, za katere so se po njenih besedah dogovorili prejšnji teden. Po parafiranju dogovora bi bil, če bi organi sindikatov dali zeleno luč, možen podpis dogovora obeh strani.

Sprejem dogovora, ki bi naslavljal tudi omenjeni dve odprti vprašanji, Ilešič Čujovičeva razume kot obliž za zdravstvo in socialno varstvo, ki bi pomenil točko nič za napovedana pogajanja o strukturnih sistemskih spremembah.

Dogovor po njenih besedah določenim poklicem v zdravstvu in socialnem varstvu prinaša od enega do tri dodatne plačne razrede ter še enega dodatnega, že dogovorjenega v okviru pogajanj med vlado in sindikati javnega sektorja.

Medtem pa so v sindikatu delavcev v zdravstveni negi, drugem večjem reprezentativnem sindikatu, po zadnji pogajalski seji prejšnji teden ostali nezadovoljni, saj vlada ni pristala na zvišanje plač v skupini E3. Predlog sindikatov sicer po besedah Ilešič Čujivičeve delno naslavlja tudi to skupino, a na odziv vlade še čakajo.

Z ministrstva za zdravje so medtem poslali vabilo na novinarsko konferenco po zaključku pogajanj s sindikati, ki bo v sredo ob 11.30.

Pred tem naj bi se vladna stran in sindikati dobili na še eni pogajalski seji. Po neuradnih informacijah naj na sejo ne bi bili vabljeni le reprezentativni sindikati zdravstva in socialnega varstva, pač pa tudi reprezentativni zdravniški sindikati.

V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides so bili prejšnji teden s končnim predlogom vlade zdravnikom in zobozdravnikom nezadovoljni in niso izključevali možnosti stavke.

Kot je znano, je vlada predlagala dvig plač za štiri plačne razrede (in enega v okviru aprilskega dviga plač v javnem sektorju) za zdravnike, ki so umeščeni do 57. plačnega razreda. Zdravnikom v tem razredu pa je ponudila dogovorjeno odpravo plačnega stropa s prihodnjim aprilom, dogovorjenemu dvigu plač za en plačni razred pa so dodali še enega, torej skupaj dva, je takrat pojasnil minister za zdravje Danijel Bešič Loredan.

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik je ob tem pojasnila, da za uveljavitev sporazuma med zdravniškimi sindikati in vlado podpis Fidesa niti ne bi bil potreben. Kot je dejala, pravno gledano za sklenitev sporazuma z vlado zadostuje že en podpisnik kolektivne pogodbe.

Torej bi se lahko zgodilo, da bodo sindikati, ki so udeleženi na obeh pogajanjih, podpisali dogovor tako za zdravstvo in socialno varstvo kot zdravnike, brez podpisa sindikata Fides. Eden od takšnih je tudi sindikat zdravstva in socialnega varstva.

Na vprašanje, ali so v sindikatu pripravljeni tudi na podpis sporazuma z vlado za zdravnike, če bo vlada naslovila obe odprti vprašanji dogovora za zdravstvo in socialno varstvo, je Ilešič Čujovič odgovorila pritrdilno.