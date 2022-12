Letalo je strmoglavilo med vadbenim poletom, oba pilota pa sta se po navedbah ministrstva pravočasno izstrelila. Na kraj nesreče sta sicer bila nemudoma poslana dva helikopterja, vojaška policija in brezpilotno letalo z nalogo iskanja in reševanja. Angažirane so bile tudi intervencijske enote državne civilne zaščite, gasilci, gorska reševalna služba, policisti in lovci, je sporočilo ministrstvo.

Razlog za padec letala še ni znan, upokojeni vojaški pilot Ivan Selak pa je za hrvaški portal N1 povedal, da je najverjetneje prišlo do tehnične težave. "Vse je možno, tudi na primer, da bi ptica priletela v motor,« je dejal.

Član hrvaškega parlamentarnega odbora za obrambo Željko Sačić iz vrst Hrvaških suverenistov je padec letala komentiral z besedami, da bi moral hrvaški obrambni minister Mario Banožić odstopiti. Pri tem je spomnil, da je v podobni situaciji odstopil nekdanji minister Damir Krstičević. Krstičević je odstopil s položaja 7. maja 2020, na dan nesreče šolskega vojaškega letala nedaleč od Zadra, v kateri sta umrla dva vojaška pilota.

Hrvaška je lani od Francije kupila serijo rabljenih letal rafale, s katerimi namerava nadomestiti zastarela letala ruske izdelave. Prva od dvanajstih letal rafale naj bi na Hrvaško prispela do leta 2024.