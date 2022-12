Po besedah v. d. direktorice Agencije za varnost prometa Simone Felser je alkohol širši družbeni problem, ki ima uničujoče posledice. Prometne nesreče, povzročene pod vplivom alkohola, namreč praviloma prinašajo težke poškodbe, invalidnost, smrt in zaznamujejo premnoge družine, je izpostavila na današnji skupni tiskovni konferenci Agencije za varnost prometa, policije, ministrstva za zdravje, Zavoda Varna pot in Zavod Vozim

Ob tem je izpostavila, da letos v Sloveniji zaradi alkoholiziranih povzročiteljev beležimo najmanj smrtnih žrtev doslej, in sicer je do četrtega decembra zaradi alkoholiziranosti povzročitelja skupno umrlo 17. oseb. To je 54-odstotno izboljšanje glede na enako obdobje lani, ko je umrlo kar 34 oseb, toda hkrati se je povečalo število hudo poškodovanih, je poudarila Felser.

Največ hudih telesnih poškodb so povzročili mladi vozniki

Največ povzročiteljev smrtnih prometnih nesreč je bilo iz dveh starostnih skupin, in sicer od 35 do 44 let in od 55 do 64 let, vsaka je odgovorna za štiri umrle. Največ hudih telesnih poškodb pa so povzročili mladi v starosti od 25-34 let. V zadnjih treh letih sta bili ženski pod vplivom alkohola odgovorni za dve smrti, moški pod vplivom alkohola pa za kar 77. Zgovoren je tudi podatek, da je poraba čistega alkohola na prebivalca, starejšega od 15 let, v letu 2021 znašala 10,62 litra, je med drugim izpostavila Felser in pozvala voznike k odgovornemu ravnanju v prometu.

Statistika žal pritrjuje, da se vozne sposobnosti voznika, ki vozi pod vplivom alkohola, bistveno poslabšajo, posledično pa se zelo povečujejo možnosti za povzročitev prometne nesreče, je izpostavil Robert Vehovec iz sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi. Kot je poudaril, je policija letos opravila že več kot 380.000 preizkusov alkoholiziranosti in obravnavala več kot 12.000 alkoholiziranih voznikov, kar je približno tisoč več kot v zadnjih letih. »Ta številka sicer pove, da je policija na tem področju bolj aktivna, žal pa so takšne številke hkrati tudi zaskrbljujoče,« je poudaril.

Začenja se vseevropska akcija nadzora psihofizičnega stanja voznikov

Slovenska policija se v tem tednu priključuje vseevropski akciji, v kateri bodo policisti po celi Evropi poostreno nadzirali psihofizično stanje voznikov. Ob tem na policiji napovedujejo tudi večje število poostrenih nadzorov v različnih delih dneva in na več različnih relacijah.

V Sloveniji žal vse pomembne dogodke in praznovanja obeležimo tudi z alkoholom, najsi bo to rojstni dan, rojstvo, fantovščina, dekliščina, okrogle obletnice ali ob žalostnih dogodkih, je izpostavila vodja sektorja za krepitev zdravja in preprečevanje odvisnosti na Direktoratu za javno zdravje ministrstva za zdravje Vesna Marinko.

Na direktoratu v nacionalni preventivni akciji vidijo priložnost, da v decembrskem času spodbudijo javnost k zdravemu življenjskemu slogu in upoštevanju ključnih javnozdravstvenih sporočil, ki izhajajo iz znanstvenih spoznanj o škodljivosti pitja alkohola. Hkrati organizatorje javnih prireditev, lastnike gostinskih lokalov in trgovce pozivajo, naj pri prodaji alkoholnih pijač delujejo v skladu z zakonom o omejevanju porabe alkohola ter alkohola ne ponujajo opitim in mladoletnim osebam.

Predsednik Zavoda Varna Pot Robert Štaba je spomnil, da bodo letos znova po mnogih slovenskih krajih zaživeli številni božični sejmi in prireditve. V zavodu Varna pot so se zato odločili, da bodo s svojimi patruljami obiskovalcem sejmov in prazničnih prireditev pomagali, da se varno odpravijo domov. Obiskovalci prazničnih prireditev bodo lahko pri njih opravili preizkus alkoholiziranosti in s tem preverili svojo zmožnost za varno udeležbo v prometu.

V Zavodu Vozim pa napovedujejo, da bodo v času prazničnih zabav med drugim delali z mladinskimi centri, ki so večji organizatorji zabav za mlade. Ozaveščali jih bodo, da so soodgovorni pri vožnji pod vplivom alkohola in jih pozvali, naj med svojimi obiskovalci razširijo Herojski vau'čer. Ta je na voljo na spletni strani www.heroji.si in je namenjen, da svojim bližnjim podarimo varen prevoz, kadarkoli bi ga potrebovali. Aktivnosti bodo izvajali tudi po srednjih šolah, kjer z mladimi iščejo rešitve, kako odstraniti alkohol iz cest, je med drugim poudaril direktor Zavoda Vozim David Razboršek.

Že tretja nacionalna preventivna akcija bo potekala od danes pa vse do 31. decembra, v njej pa bodo policisti poostreno nadzirali psihofizično stanje voznikov. Preverjali bodo vsebnost alkohola v izdihanem zraku in izvajali preizkuse s sredstvi za hitro ugotavljanje prisotnosti drog v organizmu.