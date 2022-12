»Po izidu plošče so nas začeli vabiti na glasbene festivale po Jugoslaviji,« nam je povedal bobnar in vokalist skupine Ladi Mljač. »Leto pred tem smo že nastopili na Slovenski popevki s pesmijo Pogum in bili izbrani za najboljše debitante. Kot predstavniki Slovenije smo leta 1979 nastopili v Opatiji. V izbor smo jim poslali Senco in Glas noči in izbrali so slednjo, saj se jim je zdela Senca prepočasna. Ta je postala radijski hit in bila na Radiu Ljubljana izbrana za pesem leta.«

»Lepo je bilo sodelovati na festivalih,« se spominja Mljač, »med Slovensko popevko smo en teden prebivali v ljubljanskem hotelu. Živeli smo kot lordi, en dan smo šli na vaje za ton, pa potem za sliko, pa za koreografijo … Ko smo snemali Senco, je bil ravno takrat na Gospodarskem razstavišču Vinski sejem. Kot Primorci ga nismo smeli zamuditi in posledica tega je bila, da sem vse tri vokale, svojega, za Francija in Danila posnel jaz. Francija Čelharja tako ali tako ni bilo, ker je tisto leto služil vojsko, nadomeščal ga je Rečan Gianfranco Venucci, Danilo Kocjančič pa je bil ravno takrat, ko bi moral snemati, preveč utrujen.«

Veseli upokojenec Mljač še vedno veliko igra. S Čelharjem in Matjažem Švagljem, kitaristom Kalamarov, imajo trio Prizma acoustic. V zasedbi Danilo Kocjančič Friends so poleg Kocjančiča še Jadran Ogrin, Matjaž Sterže, Zdenko Cotič in Kocjančičev nečak Mitja Stropnik. Naokrog gresta tudi sama s Steržetom ali pa Mljač nastopi sam.