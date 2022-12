Številnim se to ne zdi nič kaj prijetno dejstvo, ampak končno so napočile prve temperature okoli ničle in zadišalo je po snegu, odpirajo se tudi prva naša smučišča. Nič nenavadnega, saj nas do začetka meteorološke zime loči le še nekaj tednov. To običajno pomeni, da iz omar izbrskamo kape, šale in rokavice, nov list pa dokončno obrnemo tudi v kuharskih bukvah in se zatečemo k močnejšim in toplejšim jedem.

V tem času zaživijo tudi decembrske tržnice z vso mogočo šaro in kičem, pa tudi z bolj ali precej manj imenitnimi priboljški, sladicami in predragim ter presladkim kuhanim vinom. Pri nas se praznične tržnice še vedno držijo predvsem slednjega, vsako leto bolj pa se čuti tudi prodor tradicije naših številnih severnih sosedov, pri katerih v decembru diši predvsem po cimetu, medenjakih in kralju tovrstnih tržnic – cesarskem pražencu! Po domače mu pravimo šmorn in pri nas velja za preprosto jed, ki jo uspe pripraviti še tako nespreten gospodinjec. A v resnici gre za slastno jed, ki jo severno od nas pripravljajo tudi v najboljših gostilnah. Recept je resda razmeroma preprost, a nekoliko spretnosti je že potrebne, da pripravimo vročo, omamno dišečo in sočno sladico, ki hkrati zapelje najbolj razvajene brbončice in pogreje še tako premraženega. Pri nas nanj naletimo bolj izjemoma, na trgih avstrijskih mest pa bi v tem času trčili ob vsaj tri orjaške ponve te slastne zimske jedi, če bi se le enkrat nerodno opotekli zaradi odvezane vezalke.

Legenda pravi, da je ime cesarski praženec nastalo, ko se je pri neki kmetici nenapovedano oglasil avstrijski oziroma habsburški cesar Ferdinand. Ta mu ni imela kaj prida ponuditi, pa je naredila nekakšno imenitnejšo sladko omleto. Mimogrede, domala enaka legenda opisuje tudi izvor imena za kranjsko klobaso – in verjetno še za kaj drugega. To preprosto, a imenitno jed zapiski prvič omenjajo leta 1563, v kuharicah pa praženec najdemo šele v 18. stoletju.

Pri nas velja skoraj za pozabljeno jed, naročiti ga je moč le v redkih gostilnah, medtem ko ga v Avstriji pozimi ponujajo in veliko prodajo v domala vsaki krčmi. Kadar pečemo palačinke in se nam kakšna ponesreči, je pogosto slišati, da nič hudega – bo nastal pač šmorn. Zato tudi pravimo, da je vse skupaj en šmorn, kadar nam je za kaj popolnoma vseeno ali se nam sfiži. Resda v primeru ponesrečenih palačink nastane nekaj podobnega, a za najokusnejši praženec se je treba še malo bolj potruditi. Korajža velja; če se vam ponesreči, pa nič zato – saj je vse skupaj en šmorn!

Klasični cesarski praženec Sestavine 300 g moke, 2,5 dl mleka, 125 g masla, 6 jajc, 120 g debelejših zlatih rozin, 1 ekološko pridelano limono, 1 strok vanilje, 6 žlic ruma, 1 ščep soli, 4 žlice sladkorja v prahu Priprava 1 Rozine temeljito operemo, odcedimo in prelijemo z rumom. V skledo za mešanje presejemo moko. Dodamo dve žlici sladkorja v prahu, postrgano sredico vaniljevega stroka, za dve žlički drobno naribane limonove lupine in dva ščepca soli. Dodamo še rumenjake in mleko, potem pa vse skupaj z ročnim mešalnikom zmešamo v gladko testo. Počiva naj 15 minut. 2 Beljake stepemo v čvrst beljakov sneg, ki mu vmešamo žlico sladkorja v prahu in nekaj kapljic limonovega soka. Sneg nežno umešamo v spočito testo. V zares veliki ponvi (ali dveh večjih) stalimo maslo, na katerega nalijemo testo. Posujemo ga z rozinami in počasi pečemo, da se spodnja stran svetlo rjavo in hrustljavo zapeče, zgornja pa zakrkne. Pazimo, da se spodaj ne prismodi! Obrnemo in podobno zapečemo še po drugi strani. 3 Praženec z dvema lesenima lopatkama razkosamo na majhne koščke, ki jih le nekaj minut pustimo v odstavljeni ponvi. Cesarski praženec še vroč razdelimo na segrete krožnike in posujemo s preostalo žlico sladkorja v prahu. Postrežemo ga s češpljevo marmelado, džemom iz brusnic, lahkotudi s kakšnim kompotom ali jabolčno čežano ter praženimi mandeljni. Prima priloga je tudi stepena smetana! Čas priprave in kuhanja: 45 minut

Cvetačna zelenjavna juha Potrebujemo 300 g cvetače, 1 korenček, 100 g zrnja graha, 100 g stročjega fižola, 1 večji krompir, 1 čebulo, 2 stroka česna, 2 žlici oljčnega olja, sol, sveže zmlet poper. Priprava Cvetačo zrežemo na cvetove, korenček in krompir nakockamo, čebulo olupimo in zrežemo na lističe, česen sesekljamo. V loncu na olju 5 minut skupaj pražimo čebulo, korenček, krompir in cvetačo, nato dodamo še česen. Ko ta zadiši, prilijemo dober liter vode, dodamo (zamrznjena) grah in stročji fižol, solimo in popramo ter zavremo. Če uporabimo vložena grah in stročji fižol, ju skupaj s tekočino dodamo tik pred koncem kuhanja. Juha naj pokrita rahlo vre 20 minut oziroma toliko, da bo tudi korenček zmehčan. Postrežemo še vročo.