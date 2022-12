Francoski predsednik Emmanuel Macron, ki se bo po napovedih v prihodnjih dneh sešel na pogovorih s Putinom, je v soboto dejal, da se je z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom pogovarjal o varnostni arhitekturi, v kateri želimo živeti v prihodnje. Ob tem je omenil, da bi morala Rusija dobiti varnostna jamstva, ko bo z Ukrajino sedla za pogajalsko mizo. »Ena od ključnih točk je strah pred prihodom Nata na njen prag, pred namestitvijo orožja, ki lahko ogrozi Rusijo,« je dejal za francosko televizijo TF1.

Te izjave so razburile Ukrajino in nekatere vzhodnoevropske države, ki Macronu očitajo preveliko popustljivost do Moskve. »Nekdo želi zagotoviti varnostna jamstva teroristični in morilski državi,« je tvitnil sekretar ukrajinskega Sveta za nacionalno varnost in obrambo Oleksij Danilov.

Namestnik poljskega zunanjega ministra Marcin Przydacz je ocenil, da je Macron s svojimi izjavami naredil napako in da bi moral Zahod vztrajati pri politiki izolacije Moskve. Menil je še, da Putina vsako popuščanje okrepi. Podpredsednik latvijske vlade Artis Pabriks pa je za časnik Financial Times dejal, da zamisel o zagotovitvi varnostnih jamstev Rusiji pomeni, da smo se ujeli v past Putina, ki trdi, da sta za vojno v Ukrajini odgovorna Zahod in Kijev.

Na Macronove izjave se je v ponedeljek odzval tudi visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. Poudaril je, da bodo konflikt v Ukrajini končali z zagotovitvijo varnostnih jamstev za Ukrajino. »O Rusiji se bomo pogovarjali pozneje,« je dodal.