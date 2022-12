Po besedah Simona Maljevaca bodotemeljne vsebine ministrstva, ki bo lahko zaživelo po uveljaviti sprememb zakona o vladi, sestavljale teme, ki so bile v preteklosti kljub velikemu pomenu za družbo zanemarjene. To so dolgotrajna oskrba, stanovanjska politika in ekonomska demokracija. »To so tri teme, ki smo jih tudi kot stranka Levica v kampanji izpostavljali kot tiste, ki so pomembne za našo prihodnost, in ravno zaradi tega je to ministrstvo še kako pomembno,« je dejal trenutno še državni sekretar na ministrstvu za delo.

Prva naloga bo zagotovitev pravice do stanovanja

Podrobnosti ključnih delovnih področij so predstavili posamezniki, ki naj bi po načrtih prevzeli položaje v kabinetu novega ministrstva. Glede stanovanjske politike je Klemen Ploštajner kot prvo ključno nalogo izpostavil zagotavljanje pravice do stanovanja, saj je treba stanovanja po njegovih besedah razumeti kot temeljno razvojno politiko. Druga naloga bo omejevanje špekulativnih motivov na trgu stanovanj, tretja pa zagotoviti, da bodo vse rešitve temeljile na kakovostnih podatkih in mnenju stroke.

Na področju dolgotrajne oskrbe bo po besedah Luke Omladiča prva naloga prihodnje leto s prenovo zakona o dolgotrajni oskrbi doseči tisto, kar mora biti njen cilj, »to je sistem kakovostne, vsem dostopne, pravične in javne dolgotrajne oskrbe«. »Zagotoviti moramo tudi stabilno financiranje storitev oskrbe v domovih in tukaj je treba poudariti, da se s sprejetjem te vladne novele prihodnje leto že odklene 30 milijonov evrov prve pomoči za domove za starejše, ki se srečujejo s težavami zaradi draginje,« je poudaril.

Glavni namen spodbujanja ekonomske demokracije pa je po besedah Katje Simončič s pospeševanjem vključevanja zaposlenih v lastništvo podjetij okrepiti soodločanje državljanov o gospodarskih vprašanjih. »Gre za prakso, ki je progresivna, ampak ni nova,« je poudarila in izpostavila številne pozitivne izkušnje iz tujine. Podjetja s solastništvom zaposlenih so po njenih besedah ne le uspešnejša, temveč tudi družbeno odgovornejša.

Mesec: Bolj kot položaji so pomembni rezultati

Koordinator Levice Luka Mesec, ki bi moral po prvotnih načrtih prevzeti vodenje novega ministrstva, a ostaja minister za delo, je to kadrovsko odločitev označil kot »znak naše pragmatičnosti«. Bolj kot položaji so pomembni rezultati, je dejal. Čeprav je zaradi referendumov prišlo do zamika pri ustanavljanju ministrstva, so na vseh naštetih področjih že intenzivno delali in nekatere rešitve že pripravili.

»Na to ministrstvo glejte kot na enega od temeljnih delov nove družbene pogodbe, ki jo želimo napisati,« je dejal. Vsa tri ključna delovna področja ministrstva so po njegovih besedah namreč izjemnega pomena za uspešno delovanje družbe v prihodnosti, dosedanje vlade pa jim po njegovih besedah niso namenjale niti približno primerne pozornosti.