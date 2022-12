V coni 1 so v Ljubljani do dovolilnic za parkiranje upravičeni samo stanovalci s stalnim bivališčem za lastna vozila na območju cone, v conah 2 in 3 pa tudi stanovalci z začasnim prebivališčem na tem območju. Izdaja dovolilnic za prihodnje leto bo potekala po nekoliko spremenjenem sistemu. Izdajali jih bodo do 28. februarja vsak delovnik med 9. in 17. uro. V tem obdobju bodo kot novost uvedli izdajo dovolilnic tudi ob sobotah, in sicer med 9. in 13. uro, je Andrej Orač pojasnil na današnji redni novinarski konferenci ljubljanskega župana Zorana Jankovića.

Zaradi enakomerne razporeditve izdaje dovolilnic skozi december, januar, februar uvajajo sistem spletne rezervacije termina. Uporabnik se bo registriral na spletni strani javnega podjetja, po izboru termina pa bo prek sporočila SMS in na elektronski naslov dobil potrditev rezervacije, so zapisali v LPT. Spletna rezervacija termina bo omogočena za delovne dni, sobote pa bodo namenjene izdaji dovolilnice brez predhodne spletne rezervacije termina. Dovolilnice bodo sicer izdajali v pritličju avle na sedežu podjetja LPT na Kopitarjevi ulici 2.

Dovolilnice bodo stale od 60 do 200 evrov

Za dovolilnico za cono 1 bo treba odšteti 100 evrov. Za cono 2 bo prva dovolilnica stala 100 evrov, druga pa 200 evrov. V coni 3 pa bo za prvo dovolilnico treba odšteti 60 evrov, za drugo pa 120 evrov. Pri vseh bo treba doplačati še 4,50 evra upravne takse. Stanovalci morajo imeti s seboj veljavno prometno dovoljenje, osebni dokument, številko stanovanjske enote in davčno številko, plačilo pa je možno izključno s plačilnimi karticami, so zapisali na LPT.

Prehodno obdobje bo trajalo do 12. decembra. »V tem času bomo po vrsti sprejemali tako tiste, ki se bodo prijavili preko spleta, in tiste, ki se ne bodo, po tem datumu pa bodo imeli prednost tisti, ki se bodo prijavili prek spleta,« je dejal Orač. »Želim si, da vsi uporabniki, ki potrebujejo dovolilnico, pravočasno rezervirajo termin in pridejo k nam. Na ta način se bomo izognili čakalnim vrstam,« je sklenil.