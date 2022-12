Ukrajinski ponudnik električne energije Ukrenergo je zaradi posledic raketiranja napovedal nove prekinitve dobave električne energije po vsej državi. Predstavnik podjetja Volodimir Kudricki je Rusijo obtožil, da je za čas napadov namerno izbrala začetek največjega mraza, da bi povzročila čim več škode, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po mesecih ruskih napadov je poškodovana že skoraj polovica ukrajinske energetske infrastrukture, zaradi česar so ljudje več ur dnevno v mrazu in temi, saj se temperature spustijo tudi pod nič stopinj Celzija. V večerni video izjavi je Zelenski še sporočil, da so v ruskih napadih v ponedeljek umrli štirje ljudje.

V ruski regiji Kursk blizu meje z Ukrajino je bilo medtem po navedbah lokalnih oblasti danes z brezpilotnim letalnikom napadeno letališče, kjer je zagorel rezervoar nafte. Izvora letalnika niso sporočili, napad tudi ni zahteval žrtev.

Napad se je zgodil dan po tistem, ko je Moskva obtožila Kijev za poskus napada z droni na dve drugi ruski letališči, v katerih so bili ubiti trije ruski vojaki, štirje pa ranjeni. Rusko obrambno ministrstvo je potrdilo poskusa napada z brezpilotnimi letalniki na letališči v regijah Rjazan in Saratov, ki so jih sicer prestregli, vendar so ostanki padli in eksplodirali na letališčih.

Moskva je medtem tudi potrdila obsežen napad na ukrajinski poveljniški sistem in z njimi povezane obrambne, komunikacijske, energetske in vojaške objekte, še poroča AFP.

Zelenski obiskal mesto Slovjansk blizu fronte v Donbasu

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes obiskal mesto Slovjansk v regiji Doneck na vzhodu Ukrajine, kjer ruske sile že več mesecev izvajajo ofenzivo, je sporočilo ukrajinsko predsedstvo. Predsednik je pozval k minuti molka v spomin na ubite ukrajinske vojake. »Iz vsega srca vam čestitam ob tem velikem prazniku, dnevu oboroženih sil, je nadaljeval.

Zelenski je po več kot devetih mesecih spopadov obiskal že več obmejnih ukrajinskih regij, med drugim Herson na jugu, kjer so istoimensko prestolnico regije nedavno ponovno zavzele ukrajinske sile. Mesto Slovjansk, ki so ga leta 2014 za kratek čas zavzeli proruski separatisti, leži približno 45 kilometrov severno od mesta Bahmut, ki je po Hersonu postal središče spopadov.

Ruska varnostno-obveščevalna služba FSB je medtem zahtevala aretacijo dveh ukrajinskih ministric, in sicer podpredsednice vlade in ministrice za reintegracijo zasedenih ozemelj Irine Vereščuk ter namestnice ukrajinskega zunanjega ministra Emine Džaparove, je po poročanju francoske tiskovne agencija AFP sporočil tiskovni predstavnik moskovskega sodišča.

Sodišče pri tem ni navedlo razloga, vendar je ruska tiskovna agencija RIA Novosti poročala, da sta ministrici obtoženi kršitve ozemeljske celovitosti Rusije. Irina Vereščuk je nedavno odpotovala v mesto Herson, Džaparova pa že dlje časa poziva k mednarodni podpori za deokupacijo polotoka Krim in njegovo vrnitev Ukrajini. Obe sta bili tudi uvrščeni na ruski seznam iskanih oseb, je še poročala agencija RIA Novosti.

Rusija je v začetku oktobra priključila štiri ukrajinske regije Doneck, Lugansk, Herson in Zaporožje, ki jih sicer njene sile le delno nadzorujejo. Visoki ukrajinski politični predstavniki pa občasno potujejo po državi, tudi v regije, za katere je Moskva trdi, da si jih je priključila.