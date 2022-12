Policisti so pri osumljencu našli nož, za katerega sumijo, da ga je uporabil v napadu. Domnevni storilec je trenutno sicer pod policijskim nadzorom v bolnišnici, kjer se zdravi zaradi neznanih poškodb. Policija je v izjavi javnost pozvala, naj incidenta ne izkorišča za podpihovanje sumničavosti ali sovraštva do tujcev in prosilcev za azil.

»Vse, kar je povezano s tem (dogodkom), je za zdaj popolnoma nejasno,« je novinarjem povedal tiskovni predstavnik policije Wolfgang Juergens. Po poročanju lokalnih medijev 13-letno dekle, ki je bilo v napadu ranjeno, okreva po poškodbah. Te niso smrtno nevarne.

Nemška notranja ministrica Nancy Faeser je v odzivu na napad dejala, da jo je strašna novica pretresla. »Žalujem za ubitim dekletom in iskreno upam, da si bo ranjeno dekle opomoglo... Policija intenzivno preiskuje ozadje napada,« je zapisala na Twitterju.

Illerkirchberg je vas na jugu Nemčije, ki ima po popisu prebivalstva iz leta 2015 manj kot 5000 prebivalcev. Po besedah župana Markusa Haeusslerja so prebivalci zaradi incidenta v šoku, še navaja BBC.