V skoraj eno uro dolgem govoru je Xi po poročanju tujih tiskovnih agencij med drugim spomnil na »resne politične nemire leta 1989«, kot je označil krvavo zatrtje prodemokratičnih protestov na Trgu nebeškega miru. Slednje sicer na Kitajskem velja za tabu temo. Jiang, ki je bil tedaj župan Šanghaja, je po teh tragičnih dogodkih postal generalni sekretar vladajoče kitajske komunistične partije, na čelu katere je bil do leta 2002.

Xi je poudaril, da je Jiang vodenje partije prevzel v kriznih časih, ko se je Kitajska soočala z zunanjim pritiskom in notranjimi težavami. Ob tem je namignil na sankcije, ki jih je mednarodna skupnost uvedla proti Pekingu zaradi pokola na Trgu nebeškega miru.

Omenil je tudi pomembno vlogo Jianga pri odpiranju Kitajske v svet in gospodarskih reformah, pohvalil pa je tudi njegove zasluge za to, da je Kitajska ponovno prevzela Hongkong in Macau in da je postala članica Svetovne trgovinske organizacije.

Xi je na roki nosil črn trak, govor pa je imel ob velikem portretu Jianga in žari z njegovimi posmrtnimi ostanki, oviti v kitajsko zastavo. Ob začetku žalne slovesnosti za nekdanjega predsednika so po vsej državi tri minute tulile sirene, poklonili pa so se mu tudi s tremi minutami molka.

Med udeleženci slovesnosti sta bila tudi nekdanji premier Wen Jiabao ter Jiangov naslednik Hu Jintao, ki se je po poročanju tujih tiskovnih agencij v javnosti pojavil prvič, odkar je bil oktobra prisiljen zapustiti zaključek XX. kongresa kitajske komunistične partije. Navzoča je bila tudi njegova soproga Wang Yeping. Ni pa bilo nekdanjega premierja Zhu Rongjija, ki je nekaj časa veljal za Jiangovo desno roko.

Tuji voditelji na pogrebno slovesnost niso bili povabljeni. Po navedbah pogrebnega odbora so se tako odločili »v skladu s kitajsko prakso«.

Jiang je kitajsko komunistično partijo vodil med letoma 1989 in 2002, med letoma 1993 in 2003 pa je bil kitajski predsednik. Kitajski je v gospodarskem in diplomatskem smislu odprl vrata v svet. Iz politike se je uradno umaknil leta 2005, a je še dolga leta zatem vlekel niti iz ozadja. Umrl je v sredo v Šanghaju po odpovedi več organov zaradi levkemije, star je bil 96 let.