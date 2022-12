Kapsula Orion se je od Zemlje oddaljila 450.000 kilometrov, Lunini površini pa se je približala na 130 kilometrov. Ko je Orion prišel na senčno stran lune, je Nasa z njim izgubila stik za približno pol ure. Naslednji veliki preizkus za kapsulo bo vrnitev na Zemljo skozi atmosfero, kjer bo morala vzdržati temperaturo 2800 stopinj Celzija, kar je približno polovica temperature na površini Sonca.

Misija Artemis 1, v sklopu katere je potekala pot plovila Orion, je uvod v stalno človeško prisotnost na Luni in naj bi predstavljala odskočno desko na poti na Mars. Nasa je serijo misij za vrnitev človeka na Luno poimenovala po Artemidi, sestri grškega boga Apolona.

Misija Artemis 2 bo popeljala človeško posadko v kapsuli Orion po isti poti, misija Artemis 3 pa bo omogočila prvi pristanek ženske na Luni v človeški zgodovini ter pristanek prvega moškega po misijah Apollo v 70. letih prejšnjega stoletja.

Po časovnici agencije Nasa naj bi se to predvidoma zgodilo leta 2025, vendar bi lahko prišlo do zamika, saj je že pri misiji Artemis 1 večkrat prišlo do zamud.