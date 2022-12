Vse manj županov s strankarsko izkaznico

Po drugem krogu volitev za župane v 47 občinah so v političnih strankah opravili inventuro letošnjih lokalnih volitev – praktično vse so zadovoljne z izkupičkom. Volilna udeležba v drugem krogu je bila 42,1-odstotna in s tem nekaj nižja kot pred dvema tednoma. Največ, 15 županov, je osvojila SLS, takoj za njo je SD s 14 župani.