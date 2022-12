Zakurili smo TEŠ. So what!*

Povprečnemu državljanu je figo mar za novico, da je Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ) znova priklopljena v omrežje in proizvaja elektriko. Tega, da so bile njene peči poldrugi mesec hladne in da je država veliko večino potrebne elektrike uvozila, ni občutil. Ne v denarnici ne na svoji koži. Luči so po ulicah v predprazničnem vzdušju zasvetile še bolj bleščeče kot prej, položnice se zahvaljujoč vladni intervenciji za državljane niso (znova) podražile. Povsem upravičeno se tako lahko ob branju omenjene novice vprašamo: ali ga sploh potrebujemo, ta nesrečni TEŠ?