Trideset let mineva, odkar je tedanja britanska kraljica Elizabeta II. leto 1992 opisala z besedama annus horribilis, grozno leto. Leto katastrof in nesreče. V tem kriznem letu se je ločila njena hčerka Ana, javno sta razpadla tudi zakona dveh od njenih treh sinov. Vojvodinjo Sarah Ferguson, ženo princa Andrewa, so paparaci fotografirali zgoraj brez, medtem ko ji je njen finančni svetovalec (beri: ljubimec) sesal prste na nogah. Izšla je knjiga »Diana: njena resnična zgodba«, ki je razgalila agonijo v zakonu princese Diane in prestolonaslednika Charlesa (uradno sta se razšla decembra, po kraljičinem govoru). Pojavil se je na skrivaj posnet vroč telefonski pogovor (Camillagate), ki je odmevno potrdil večno afero princa Charlesa z njegovo mladostno ljubeznijo Camillo. In za dobro mero je pogorel še velik del kraljičinega najljubšega doma, gradu Windsor; ognjeni zublji so uničili ali hudo poškodovali 115 soban.

Leto 2022 naj bi bilo praznično leto, a se je kmalu po praznovanju kraljičinega diamantnega jubileja spremenilo v novo grozno leto, saj se je poslovila slavljenka Elizabeta II. (8. novembra), ki je bila več kot sedemdeset let trden steber družine in monarhije. Konec leta se spreminja v novo grozno leto za novega kralja Karla III. Pečat mu dajejo dve eksplozivni knjigi in ena dokumentarna serija, en obisk v tujini in en odstop doma, ki vsi škodujejo kraljevi družini in monarhiji. Elizabeta II. ni umrla zaradi starosti, kot navaja uradni mrliški list, ampak zaradi redke oblike raka kostnega mozga. To je najbolj šokantna trditev v prvem posmrtnem življenjepisu monarhinje »Elizabeta, intimen portret«, ki ga je napisal nekdanji poslanec, pisatelj, televizijec in dvorni komentator Gyles Brandreth. Njemu je mogoče veliko bolj verjeti kot vsem drugim dvornim poznavalcem, ki računajo na tradicijo, po kateri kraljeva družina nikoli ne razlaga in se nikoli ne pritožuje. Gotovo ne bo ne potrdila ne zanikala, da je kraljica ob koncu življenja zbolela za redko obliko mieloma, raka kostnega mozga, in da se je s smrtjo sprijaznila teden dni, preden je umrla. Brandreth je dolgo osebno dobro poznal vodilne člane kraljeve družine, tako rekoč prijateljeval z njimi, bolj s princem Filipom kot s kraljico, in bolj s Camillo kot z novim kraljem, ko je bil prestolonaslednik. Z neresničnimi trditvami bi uničil svoj privilegiran odnos s kraljevo družino. Kraljica je imela vse simptome te neozdravljive bolezni: utrujenost, hujšanje, težave s hojo oziroma mobilnostjo. Povsem možno je, da je kraljeva družina avtorju dovolila to napisati, da ne bi tega prvi razkril princ Harry v gotovo eksplozivni knjigi »Rezerva«, ki izide januarja (če bi se ali če se je tako odločil).

Tekmovanje s Harryjem in Meghan

To bi potrdilo, da se namesto spravi s Harryjem v kraljevi družini bolj posvečajo tekmovanju z odcepljenim princem in Meghan, v katerem sta njena glavna aduta William in Kate. Priče smo dvobojevanju dveh bratov in dveh parov v priljubljenosti in dobrodelnem in okoljevarstvenem aktivizmu. Objava odlomkov iz kraljičinega življenjepisa, ki bo vsak čas na policah knjigarn, ni edina, ki je zasenčila obisk novega prestolonaslednika Williama in njegove žene Kate v ZDA, prvi po osmih letih, s katerim naj bi promovirala svojo okoljevarstveno organizacijo Earthshot in podelila njene nagrade. Zasenčila ga je tudi časovno preračunljiva objava napovednika Netlixove nove dokumentarne serije, ki sta jo o »svoji zgodbi« posnela Harry in Meghan. »Nihče ne vidi, kaj se dogaja za zaprtimi vrati,« pravi Harry v napovedniku, ki obeta eksplozivno serijo. Netflixova serija Krona, ki naj bi škodovala kraljevi družini in monarhiji, utegne biti piknik v primerjavi s serijo odcepljenega para. Objavljati naj bi jo začeli že prihodnji teden. »Napoved vojne«, »Kriza kraljeve družine se poglablja«, »Sabotaža« in »Harry, a res tako sovražiš svojo družino« so bili nekateri od naslovov britanskega tiska po objavi napovednika, s katerim naj bi želela Harry in Meghan, ki ju Times razglaša za nova Kardashiana, »torpedirati« obisk Williama in Kate.

Rasni vihar v palači

Obisk v ZDA je zasenčil tudi »rasni vihar v palači«, za kar razglašajo razkritje očitno rasistično motiviranega pogovora 83-letne aristokratke Susan Hussey, ki je bila več kot šest desetletij kraljičina glavna pomočnica in zaupnica ter ena od Williamovih boter, s temnopolto dobrodelno aktivistko Ngozo Fulani na sprejemu v Buckinghamski palači, ki ga je priredila kraljica spremljevalka Camilla. Čeprav ji je Fulanijeva na vprašanje, od kod je, večkrat odgovorila, da je v Britaniji rojena Britanka, je Husseyjeva še vedno hotela vedeti, od kod in celo iz katerega dela Afrike prihaja. Globoko se je opravičila in odstopila. Dvor je njene besede razglasil za nesprejemljive in poudaril, da »v naši družbi ni prostora za rasizem«, princ William pa je v ZDA spet moral reči, da kraljeva družina ni rasistična. Prvič se je to zgodilo po eksplozivnem intervjuju Harryja in Meghan z legendarno Oprah, v katerem je Meghan dejala, da je neimenovanega člana kraljeve družine skrbelo, kako temna bo polt njenega prvorojenca.