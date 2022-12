Se je pa oglasil predsednik SDS Janez Janša z naslednjim kakopak tvitom: »V Središču ob Dravi je razlika en glas v škodo našega kandidata – veljalo bi šteti še enkrat.« Hm … Kakšnega vašega kandidata? Kot rečeno, v tej občini sta oba kandidata kandidirala s podporo skupine volilcev. Ali ni šlo potem pri obeh za neodvisna kandidata?

No, pa saj ima Janševa SDS s to neodvisnostjo zadnje čase kar precej težav, kajne. Tudi dolgoletni član SDS in poslanec SDS Anže Logar je bil neodvisni kandidat na predsedniških volitvah.

Mimogrede, Janša je po omiljenem družbenem omrežju iskreno in od srca čestital tudi neodvisnemu županskemu kandidatu v Logatcu, neodvisnemu kandidatu v Brežicah, neodvisni kandidatki v Kranjski Gori, neodvisnemu kandidatu v občini Sveti Jurij ob Ščavnici in neodvisnemu kandidatu v Gorišnici. Zdaj je volitev za nekaj časa konec. Ko bodo spet, pa le bodite pozorni na neodvisne.