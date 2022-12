Na ceno nafte bo zagotovo vplivalo povpraševanje na Kitajskem. Po zadnjih protestih so se kitajske oblasti odločile, da nekoliko zrahljajo covidne ukrepe, in s tem nakazale, da so pripravljene odstopiti od ničelne tolerance do covida-19. S tem se je odprla možnost, da se razmere za gospodarstvo v tej državi normalizirajo in da ne bo več množičnega zaustavljanja proizvodnje v tovarnah. Zagotovo bo na Kitajsko pozitivno vplivala tudi evropska prepoved uvoza ruske nafte, saj se bo s tem povpraševanje po ruski nafti zmanjšalo, zaradi česar se bo izboljšala pogajalska pozicija Kitajske pri uvozu energentov iz Rusije. Zato lahko pričakujemo, da se bodo v naslednjem letu kitajske dobavne verige normalizirale, kar naj bi poleg umiritve cene energentov tudi pozitivno vplivalo na inflacijo v Evropi.

Inflacijo pozorno spremljata tako Ameriška centralna banka (FED) kot Evropska centralna banka (ECB). Glede na trenutne makroekonomske razmere trg napoveduje, da se bo​ FED 14. decembra odločil za le 0,5-odstotni dvig obrestne mere, na ravni 4,25–4,5 odstotka. Ali bodo v naslednjem letu šli čez pet odstotkov, bo odvisno od uspešnosti boja z inflacijo in od razmer na trgu dela. Letna stopnja brezposelnosti je v ZDA še zmeraj nizka in znaša 3,7 odstotka. Se pa povečuje urna postavka zaposlenih, ki je v enem letu zrasla za 5,1 odstotka. Na drugi strani je zaupanje ameriških potrošnikov na mesečni ravni spet upadlo. ECB se bo o dvigu ključne obrestne mere odločala le dan za ameriškim FED, in sicer 15. decembra. Tudi pri ECB trg pričakuje dvig za 0,5 odstotka na 2,5 odstotka. Za zdaj ocene za naslednje leto kažejo, da bi se lahko dvigi ECB ustavili pod tremi odstotki.

Če potegnemo črto, lahko zapišemo, da smo se začeli pogovarjati o tem, ali smo že dosegli inflacijski vrh in do kod bosta šli obe glavni centralni banki z dvigom ključnih obrestnih mer. Oboje pozitivno vpliva na delniške trge, ki od sredine oktobra samo še pridobivajo. Leto se očitno ne bo končalo tako slabo.