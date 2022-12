Vuk Branković naj bi bil za izdajalca oklican zgolj zato, ker je v nasprotju s carjem Lazarjem bitko preživel, a pojem izdaje je nekaj, na kar Srbi kaj hitro pomislijo, ko gre kaj narobe. Po nedavnem izpadu na nogometnem svetovnem prvenstvu se sprašujejo, kdo je v javnost dal informacijo o domnevnih spolnih škandalih, ki je pogubno skrhala ekipnega duha.

Glavna podrugosvetovnovojna teorija o protisrbski zaroti je vendarle vezana na Slobodana Penezića Krcuna, partijskega veljaka, čigar smrt v prometni nesreči leta 1964 se obhaja slehernega 6. novembra. Tistega dne je na ibarski magistrali vozilo, ki ga je sicer vozil službeni voznik, pri 130 kilometrih na uro zdrsnilo s cestišča in se zaletelo v drevo. Uradni vzrok za zdrs je bilo poljsko blato na cestišču, mokrem zaradi megle.

Meč revolucije

Penezić se je vračal iz Užic, kjer je bil leta 1918 rojen in je živel do končanja gimnazije, nato je šel v Beograd študirat agronomijo. Leta 1941 se je v Užice vrnil in bil eden od vodij partizanske Užiške republike, ki je trajala od poletja do konca leta 1941. Pretežni del nadaljevanja vojne je bil politični komisar, leta 1944 je postal načelnik Ozne ali oddelka za zaščito naroda za Srbijo. Zaslovel je kot meč revolucije, po lastnih besedah je imel roke krvave do ramen, vodil pa je tudi akcijo prijetja Draža Mihajlovića.

Po vojni je bil med letoma 1946 in 1953 srbski notranji minister, leta 1953 je postal podpredsednik republiške vlade in član zvezne, leta 1963 pa tudi predsednik srbske vlade oziroma izvršnega sveta, kot se je temu tedaj reklo. Penezić je veljal za politika, ki je izrazito zastopal srbske interese in je bil vseodločujoč. V času svoje vladavine je zagnal številne republiške projekte, denimo gradnjo hidroelektrarne Đerdap, odrejal je, kateri filmi so primerni in kateri ne, bil je tudi med ustanovitelji nogometnega kluba Crvena zvezda. »Ali bo tovarna ali pa bomo šli spet v gozd,« je ob neki priložnosti dejal Titu. Veljal je za edinega srbskega politika, ki se je Titu upal nasprotovati, ob neki priložnosti naj bi mu dejal: »Stari, s teboj je vse v redu, samo škoda, ker nisi Srb.«

Na zadnjem sestanku na Brionih leta 1963 je Titu očital, da zapostavlja srbski politični kader, in ob koncu pogovora menda dejal, da je samo še vprašanje časa, kdaj bosta odstavljena on in Aleksandar Ranković, podpredsednik Jugoslavije in tedaj najvišji srbski politik. In res se je kmalu po Penezićevi smrti zgodil brionski plenum, na katerem so Rankovića razrešili vseh funkcij pod obtožbami, da je prisluškoval vsem, vključno Titu.

Novi avtomobil

Uradni vzroki za nesrečo niso bili nikdar sprejeti kot povsem prepričljivi, Penezićeva soproga in sestra sta pa menili, da je šlo za atentat. Ena od bolj čudnih okoliščin nesreče je vozilo ameriške znamke Oldsmobile model F85, ki je bilo povsem novo, medtem ko je bilo standardno službeno vozilo nedosegljivo. Penezić in voznik naj bi imela pomisleke, ali se peljati s povsem novim avtom.

Po teoriji zarote naj bi Penezić umrl po naročilu Tita, teoretiziranje o tej zaroti pa je izhodišče za razrast srbskega nacionalizma z vrhuncem v »dogajanju naroda« pod vodstvom Slobodana Miloševića. No, vmes se je leta 1983 zgodil še pogreb Aleksandra Rankovića, ki naj bi se ga na beograjskem pokopališču udeležilo približno 100.000 ljudi ob aplavzih in navijaškem vzklikanju: »Leka! Leka!« To je bil namreč njegov vzdevek.