Filmi o svetovnih ikonah, bodisi biografije bodisi proste reinterpretacije njihovih zgodb, so preverjena finančna naložba, ki je tudi v zadnjih letih naplavila številne bolj ali manj uspešne izdelke. Letos jeseni je Netflix izpljunil Blondinko, izmišljen pogled na življenje in kariero ameriške igralke Marilyn Monroe, poleti smo na velikem platnu gledali dramo Elvis v režiji Avstralca Baza Luhrmanna, lani pa so recimo izstopale drame Respect o pevki Arethi Franklin, The United States vs. Billie Holiday o pevki Billie Holiday, pa recimo Spencer s Kristen Stewart o princesi Diani in zgodba o očetu teniških sester Williams, za katerega portret je oskarja za glavno moško vlogo prejel Will Smith.

Samo v zadnjih mesecih smo za nameček pisali o prihajajoči biografski drami o operni pevki Marii Callas, ki jo bo upodobila Angelina Jolie, pa Netflixovem filmu Maestro, v katerem se bo v karizmatičnega skladatelja Leonarda Bernsteina prelevil Bradley Cooper, in filmu režiserja Michaela Manna, v katerem bo Adam Driver v vlogi Enza Ferrarija. K temu pestremu naboru je zdaj treba dodati še biografski film o Bruceu Leeju, ki ga bo režiral priznani tajvanski mojster Ang Lee, prejemnik oskarjev za režijo filmov Gora Brokeback (2005) in Pijevo življenje (2013). Po pisanju tujih medijev naj bi šlo za film, ki si ga je Ang Lee želel posneti od nekdaj, v glavno vlogo pa je postavil kar svojega sina Masona Leeja. 32-letnika smo na primer videli v filmu Prekrokana noč 2, sicer pa predvsem v neameriških produkcijah, na primer dramah Who Killed Cock Robin, Limbo in Reclaim.

A če je Mason na svetovni sceni dokaj neznan obraz, je njegov oče na drugi strani prekaljen filmski maček, ki je, ko govorimo o filmih borilnih veščin, režiral tudi klasiko Prežeči tiger, skriti zmaj (2000), ki je za čudoviti ples pesti, nog in mečev prejela štiri oskarje. »Bruce Lee ni bil nikdar povsem sprejet niti kot Američan niti kot Kitajec, je pa bil most med Vzhodom in Zahodom, ki je svetu predstavil kitajski kungfu. Bil je velik poznavalec bojevanja in ikonični umetnik, ki je revolucioniral tako borilne veščine kot akcijski film,« je portretiranca opisal Ang Lee, ki bo biografijo posnel za Sonyjev 3000 Pictures. Scenarij je napisal Dan Futterman, znan po filmih Capote (2005) in Foxcatcher – Boj z norostjo (2014), ki sta bila nominirana za oskarja za scenarij.

Bruce Lee se je kot Lee Jun Fan rodil 27. novembra 1940 v San Franciscu, njegov oče je bil kitajski operni pevec in igralec Lee Hoi Chuen, medtem ko je bila njegova mama Grace Ho po materi evropskega rodu in je prihajala iz ugledne hongkonške družine. Čeprav je Bruce Lee odraščal v privilegiranem okolju kot četrti od petih otrok, se je pogosto pretepal na ulicah Hongkonga. Pri 18 letih je odpotoval v ZDA k starejši sestri Agnes, kjer je študiral dramsko igro in filozofijo. Ob študiju, ki ga je opustil leta 1964, je začel poučevati borilne veščine, kar ga je kmalu pripeljalo do filmskih in televizijskih vlog. Svetovna zvezda je postal po uspešnicah Na zmajevi poti (Way of the Dragon) in V zmajevem gnezdu (Enter the Dragon), njegovo kratko, a bogato kariero pa je prekinila nenadna in skrivnostna smrt leta 1973. Kot prva azijska globalna zvezda je pustil neizmerljiv pečat na hongkonški in svetovni kinematografiji ter se neizbrisno zasidral v popkulturno zavest.