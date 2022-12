Gucci, Dsquared2, Dolce & Gabbana, Armani, Chanel in Prada imajo tudi svoje restavracije

Največje svetovne modne hiše se po novem odločajo tudi za odpiranje restavracij, gostiln in barov, v katerih naj bi ob bolj ali manj visokih cenah pokazali izvrsten okus tudi za hrano in pijačo. Še vedno je ceneje spiti kozarec vina v Pradinem bistroju v Milanu kot kupiti njihove čevlje ali torbico, a dejstvo je, da gresta prestižno gostinstvo in visoka moda vse bolj z roko v roki.