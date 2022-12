Vsi trije kandidati za predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez (OKS – ZŠZ) so dali za sobotni Objektiv številne neposredne odgovore, z marsi katerimi so svoja protikandidata tudi presenetili in razočarali. Do volitev za tretjega predsednika krovne športne organizacije je le še deset dni, predsednika Športne zveze Maribor Tomaža Barado, podpredsednika kitajske multinacionalke Hisense International Franja Bobinca in predsednika Športne zveze Ljubljana Janeza Sodržnika smo vprašali, kako komentirajo intervjuja njunih protikandidatov.

Barada: Sodržnik je preračunljiv

Janeza Sodržnika je z odgovori najbolj presenetil podpredsedniški kolega pri OKS – ZŠZ Tomaž Barada, ki je namenil Franju Bobincu številne očitke, o nekaterih med njimi se je seznanil šele v zadnjem Objektivu. »Pri Bobincu se vidi, da gleda na šport kot na posel, torej zelo tehnokratsko, kar ni najbolje za šport. Lahko rečem, da je glede na številne prejete odzive, ki sem jih prejel, to prepoznala tudi širša javnost,« odgovarja Janez Sodržnik, ki je edini med vsemi tremi kandidati za predsednika dejal, da bi hipotetično v drugem krogu volitev podprl Franja Bobinca, medtem ko se druga dva kandidata nista jasno izrazila. »Menim, da zadnjih deset dni do volitev ne bo prineslo nič bistvenega. S hipotetično podporo Franju Bobincu sem dal sporočilo, da vsakdo izmed kandidatov predstavlja vrednote v svojem celovitem delu in z ljudmi, ki ga obkrožajo. V tej kombinaciji mi je bližje Bobinac kot Barada. Poleg tega sem poslal sporočilo vsem tistim, ki bodo v prvem krogu podprli Bobinca. Številke mi sicer kažejo, da še vedno obstaja velika verjetnost, da bom zmagal v prvem krogu. Če mi to ne bo uspelo, se lahko zgodi, da se bo v drugi krog poleg mene uvrstil Tomaž Barada in ne Franjo Bobinac, zato bo vsak glas izjemno pomemben.«

Tomaž Barada je sprva dejal, da ga protikandidata z odgovori nista posebej presenetila, če pa bi izpostavil kakšno presenetljivo podrobnost, je to Sodržnikova podpora v drugem krogu Bobincu. V svojih odgovorih je bil Barada včeraj precej bolj spravljiv in optimističen kot pred dnevi. »Po mojem mnenju je Janez vse skupaj dobro politično odigral, saj zna zelo dobro računati. Kar zadeva mene, lahko poudarim, da sem od danes naprej prepričan, da se bom uvrstil v drugi krog predsedniških volitev, morda pa bom zmagal že v prvem krogu,« je večji optimizem kot v intervjuju za Objektiv razkril Tomaž Barada ter nadaljeval: »Moje veliko razočaranje bo, če se ne bom uvrstil v drugi krog. V tem primeru se bom naučil nekaj novega. Če se bo to zgodilo, mi ne bo prišlo na misel, da bi svoje podpornike nagovarjal, naj glasujejo bodisi za Janeza bodisi Franja. Naj se odločijo po svoji vesti.« Kar zadeva zadnjih deset dni predsedniške kampanije, Tomaž Barada odgovarja: »Želim si, da na dnevnem redu ne bo več tako umazanih udarcev kot do sedaj. Zavedati se moramo, da vsi skupaj delamo za prihodnost slovenskega športa, ne pa za svoje lastne interese. Oba protikandidata spoštujem na svojem področju in si želim, da imata podobno mnenje tudi onadva.«

Bobinac: Ko govoriš o drugih, največ poveš o sebi

Franjo Bobinac se je poglobljeno odzval na intervjuja protikandidatov ter dal jasno vedeti, da mu je razmišljanje Janeza Sodržnika precej bližje kot Tomaža Barade, ki ga je presenetil in razočaral z očitki. Predsednik uprave Gorenja pravi, da je prva misel, ki jo je dobil ob branju obeh intervjujev, da je slovenski funkcionarski del športa povsem razdvojen. »Janez Sodržnik je najkasneje predstavil svoj program, zato me veseli, da se strinja z večino programskih točk mojega programa, ki sem ga predstavil kot prvi. Nanj se naslanja ter ga podpira. Je pa dejstvo, da pa mu kljub vsemu znanju manjka poznavanje organizacij, ki predstavljajo olimpijske športe in športne panoge, ki jih priznava Mednarodni olimpijski komite. Iz tega naslova sem še bolj prepričan, da imam vrhunski program in dobro ekipo. Čeprav morda javno ne priznava, sem prepričan, da se tudi Sodržnik globoko v sebi strinja, da imam osebno boljše kontakte od njega ne le do nosilcev javnih funkcij, temveč tudi gospodarstva, zato lahko pripeljem bistveno več sredstev v slovenski šport,« Sodržniku odgovarja Franjo Bobinac.

Še en teden prvi mož Rokometne zveze Slovenije (volilna skupščina bo 13. decembra) Tomažu Baradi odgovarja, da je predstavil bolj malo vsebine. »Ne morem pa mimo tega, da sem bil presenečen nad nekaterimi očitki, ki ne pritičejo funkciji, za katero kandidira. S tem, ko Tomaž govori največ o drugih, največ pove o samemu sebi. Funkcija prvega človeka Olimpijskega komiteja Slovenije potrebuje drugačno osebnost. Naj spomnim na dolgoletnega predsednika Janeza Kocijančiča, ki je pokazal jasne standarde, kdo lahko vodi takšno organizacijo kot je olimpijski komite. V zadnjih letih so se ti standardi žal izgubili.«