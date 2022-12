Nogometaši v prvi slovenski nogometni ligi bodo s tekmami 19. kroga, ki jih bodo odigrali od danes do četrtka, začeli drugo polovico tekmovanja. Do odhoda na dva meseca dolg zimski premor bodo nato konec tedna odigrali še tekme 20. kroga. Glavno vprašanje, s kakšno prednostjo pred zasledovalci (trenutno je 13 točk) bo Olimpija odšla na počitek. Ljubljančane v četrtek čaka zahteven derbi z Muro, po prikazanem proti Celju pa so med premorom zelo padli v formi. Tako razburjenega, kot je bil trener Olimpije Albert Riera po srečnem remiju 0:0 s Celjem v Stožicah, še nismo videli. »To je bila naša najslabša predstava v sezoni. Če ne bi bil trener Olimpije, bi šel domov ob polčasu,« je bruhalo iz Alberta Riera in je podcenjevalno govoril o Celjanih, ki so dve točki izgubili zaradi zapravljanja priložnosti. V igri Celjanov ni videl nič pozitivnega, ampak je menil, da bila tekma obupna predstava obeh ekip. »Moj občutek je, da bi morali imeti 20 točk prednosti, ne pa 13,« je dodal Riera, ki je vodstvo kluba že seznanil z željo, da se pozimi okrepi s tremi igralci, a medijem ni hotel razkriti, na katerih igralnih mestih.

Prvo tekmo bosta danes odigrala Gorica in Bravo. Goričani nujno potrebujejo točke za obstanek, Bravo mora popraviti vtis, potem ko je na gostovanju v Mariboru izgubil z 0:3. »Proti Gorici bo zgodba drugačna, kot je bila v Ljudskem vrtu, kjer je v naši igri manjkalo ravnovesje med fazo napada in fazo branjenja,« napoveduje trener Brava Dejan Grabić. Maribor je v naletu, tekmeci ob zaključku jeseni (Radomlje, Gorica) pa po meri za visoke zmage, ki so tudi posledica taktičnih rešitev trenerja Damirja Krznarja. Radomlje so brez zmage že 15 tekem, vendar trener Nermin Bašić ostaja optimist. Maribor je na najboljši poti, da postane prvi zasledovalec Olimpije, saj za drugim mestom zaostaja le še štiri točke.

Pari 19. kroga, danes ob 14. uri: Gorica – Bravo, ob 18. uri: Maribor – Radomlje, sreda ob 15. uri: Koper – Tabor, ob 17.30: Domžale – Celje, četrtek ob 17.30: Olimpija – Mura. Vrstni red: Olimpija 44, Celje 31, Mura 30, Koper 29, Maribor 27, Domžale 25, Bravo 21, Radomlje 13, Gorica in Tabor po 12.