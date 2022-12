Če tekmovanje in možnost dokazovanja sama po sebi ne bi bila dovolj velika motivacija, imajo košarkarji Cedevite Olimpije pred 7. krogom evropskega pokala še dodaten razlog za nabrušenost. Ob Slasku iz Vroclava so namreč edina ekipa v drugo kakovostnem evropskem tekmovanju brez zmage. Trener Jurica Golemac ima v zadnjem obdobju končno na voljo skoraj popolno ekipo, od tistih, ki so dobivali večjo minutažo, manjka le še Rok Radović, tako da razlogov za izgovore več ni. Jasno je, da bodo zmaji še nihali v formi in da bo potrebnega še nekaj časa, da se igralci med seboj dokončno ujamejo ter zgradijo kemijo, a proti nemškemu Ulmu danes v Stožicah šteje le zmaga.

Naloga zagotovo ne bo lahka, saj Ulm velja za tradicionalno neugodno nemško ekipo. A nekdanja zasedba slovenskega trenerja Jake Lakoviča, ki jo zdaj vodi Slovak Anton Gavel, v letošnji sezoni pretirano ne blesti. V evropskem pokalu je v skupini A z razmerjem treh zmag in porazov na petem mestu, v domačem prvenstvu pa s tremi uspehi in petimi neuspehi šele na 12. Olimpija je po grozoviti obrambni predstavi proti Lietkabelisu v soboto proti Ciboni pokazala, da je lahko ob pravi volji in zagnanosti drugače. Tudi v lanski sezoni so Ljubljančani formo začeli dvigovati šele, ko so popravili obrambo, Golemac pa upa, da bo to pot podobno.

»Po vseh potovanjih, na katerih smo uspeli trenirati vsega enkrat, imamo za pripravo na prihajajočo zahtevno tekmo z Ulmom na voljo le en dan. Naši tekmeci minuli konec tedna niso igrali, zato bodo zagotovo dobro pripravljeni na nas. Ulm je ekipa, ki ima izredno kakovostne igralce, dobre napadalce ter zelo nadarjene posameznike, ene izmed najboljših v celotni Evropi. Igrajo moderno in hitro košarko z veliko podajami. Mi moramo prikazati boljšo predstavo kot na prejšnji tekmi proti Lietkabelisu, se dvigovati in dati vse od sebe, da pridemo do prve zmage v evropskem pokalu,« razmišlja Jurica Golemac. Olimpija kljub katastrofalnemu začetku evropskega dela sezone sicer še nikakor ni v izgubljenem položaju. Ravno tokratni nasprotnik Ulm ji na petem mestu denimo beži za »le« tri zmage. A z vsakim morebitnim porazom bo tekem za popravljanje položaja manj, zato je skrajni čas, da zmaji zabeležijo prvi uspeh in zaključijo evropsko »grozljivko«.

Tega se zaveda tudi Karlo Matković, ki od povratka po poškodbi dokazuje, da gre za izjemno nadarjenega košarkarja. »Pred nami je zahtevna tekma pred domačimi navijači, morali pa bomo zaigrati z veliko energije. Naša želja je, da po Zagrebu do zmage pridemo tudi v Ljubljani in tako zabeležimo dva zaporedna uspeha, naša naloga pa, da prikažemo čim boljšo predstavo. Obenem pa resnično upam, da bo dvorana čim bolj polna, saj potrebujemo pomoč navijačev,« je jasen Karlo Matković. Olimpija bo sicer po Ulmu pred domačimi navijači igrala še naslednji dve tekmi. V nedeljo v Stožice v ligi ABA prihaja Partizan, prihodnji teden pa italijanska Brescia.