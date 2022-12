Drevo je brat. Ko pade, izgubimo

Kaj hoče človek na drevesu? Jabolko, lipov cvet, včasih pa nov svet. Če mu je ime Cosimo in je baronet, star dvanajst let, potem ta človek najprej kliče »Nočem!«, potem pa spleza na drevo in nikoli več ne pride dol. Noče jesti polžev, pa čeprav ga k temu za kosilo silijo petični starši, ki ob neposlušnosti mladeniča odrevenijo. Dečko, hop, svoje plemiško otroštvo zamenja za drevo, kjer se namesti kot polhec, piše pisma, išče prijatelje in se zaljublja do smrti. Ta kolumna je o Liberesu Guglielmu, prijatelju Itala Calvina, ki je navdihnil zgornjega Barona na drevesu. Kar zveni kot pravljica, to ni, je bolj prerokba za današnje dni.