Zdi se, da desna sredina nagovarja samo še podeželje, kar je hvalevredno, a volilna baza je tudi v mestih. V mestnih občinah na desni sredini doživljamo poraz za porazom. Glede na vse to je bil izvršilni odbor stranke soglasen, da je treba povleči določene poteze. Vzorci, ki so morda delovali pred 20 ali 30 leti, ne delujejo več.

To je zorelo dlje časa. Če pogledamo rezultate volitev v zadnjih desetih letih, ugotovimo, da desna sredina neprestano izgublja. Od odgovornega politika se pričakuje, da v takem primeru naredi določene poteze. Odločitev, da gremo v samorefleksijo, torej ni dozorela v nedeljo zvečer, ko so bili znani rezultati referendumov. Desnosredinski volivci so zaradi vseh porazov razočarani in jezni, počutijo se nemočne. Naša naloga je, da jim damo upanje. Če želimo biti pripravljeni na volitve 2026, je ključno, da naredimo reformo desnice. Temu pravim katarza, ki mora biti tako vrednostna kot vsebinska. Na novo je treba definirati vsebine, ki vključujejo dogovor med desno sredino in narodom. V politiki se lahko stvari zelo hitro spremenijo. Najprej se moramo začeti opredeljevati do vsebine, ne pa, da se vrtimo okoli ene osebe in ozkih ideoloških vprašanj, ki ljudi ne zanimajo več.