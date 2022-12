Na to stanovsko solidarnost sem se spomnil ob sedanjem aktualnem usklajevanju zdravniških plač. Vse sorte govorijo in pišejo o aktualnem zdravstvenem ministru, ko pa sem videl in slišal, kako po grimsovsko je zaplet dramatiziral »prestrašeni in zgroženi« vodja zdravniške sindikalne skupine, ministra občudujem, da sploh uspe ohraniti še kolikor toliko mirno kri. No, pa nazaj k moji zgodbi. Odšel sem na ponoven operativen poseg, tokrat pod splošno narkozo. Od takrat so minila desetletja, uspeh operacije je bil popoln.

Po referendumu, ko smo večinsko podprli novelo zakona o RTVS, je še vedno slišati užaljene poniglavosti opozicije, češ, kako da je vse skupaj uperjeno zgolj v »obglavljenje« tamkajšnjega vodstva. Sicer pa, kako pa ne bi bilo, ko pa so to hišo tako zlorabljali? Skratka; poseg v škodljivo tkivo bo moral biti globlji, seči bo moral tudi do spolitiziranih urednikov ter kadra, ki so ga v obdobju sedanjega vodstva od vsepovsod naplavili na RTVS. Do raznih Vid, ki se ji je sicer povsem sfižila serija oddaj na temo »RTVS, danes in jutri«, pa skuša še po referendumu namigovati, da je njegov izid morda treba osvetliti tudi s strani psihiatrične stroke. Gospa so »neustrašni«, saj imajo pogoje za upokojitev, ceno tovrstnih hujskanj bodo plačevali mlajši. Civilna družba, ki bo po novem – enkrat že, pa če se Gregorčiči še tako trudijo proces preobrazbe zavlačevati – prevzela vodenje in nadzor nad RTVS, bi se morala začeti takoj usklajevati, kako se bo tega problema lotila. Na poti ji bo delovna zakonodaja, na kar bodo morali še kako paziti, do starta v novo ureditev pa bodo na RTVS najbrž navlekli še pa še »svojega« kadra.

Tu jim je sedanje vodstvo nastavilo kar nevarno past. Ne sme iti za pogrom vsevprek, odstraniti pa bo treba vse imenovane kadre, ki so odkrito kršili novinarske standarde in kodeks in so se opredeljevali kot zagrizeni verniki določene politične opcije. Kar je za upokojitev, je treba tja spraviti, strokovno je treba oceniti, koga od novincev bi kazalo podpreti (ljudem gre le za kruh), kdo pa je izgubljen primer. Slednje je treba vrniti pošiljatelju.

Josip Meden, Ljubljana