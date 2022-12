Pred kratkim je potekal 20. kongres Komunistične partije Kitajske (KPK), na katerem so bili sprejeti splošni načrti in ukrepi za razvoj Kitajske. Poudarjena je bila potreba po celovitem spodbujanju modernizacije po kitajskem vzoru in oblikovanju velikega načrta za prihodnji razvoj države. Modernizacija države z več kot 1,4 milijarde prebivalcev bo dogodek brez primere v zgodovini človeškega razvoja in bo vsem državam na svetu prinesel nove priložnosti za razvoj.

Kitajsko zavzemanje za skupno blaginjo ljudi bo spodbudilo razvoj in napredek vseh držav. Kitajska bo vztrajala pri svojem pristopu, ki je osredotočen na ljudi, in bo v naslednjih 15 letih povečala srednji razred na več kot 800 milijonov ljudi ter spodbudila nadaljnji razvoj tega velikega trga. Kot glavna trgovinska partnerica več kot 140 držav in regij po svetu bo Kitajska v širšem obsegu, na širšem področju in na globlji ravni še naprej vztrajala pri odpiranju zunanjemu svetu. Zgradila bo nov odprt ekonomski sistem na višji ravni in z razvojem Kitajske še naprej zagotavljala nove priložnosti svetu.

Kitajska z nenehnim izboljševanjem materialnega in duhovnega življenjskega standarda prebivalcev spodbuja izmenjavo in vzajemno učenje med civilizacijami. Modernizacija po kitajskem vzoru si prizadeva za hkratni napredek materialne blaginje in duhovnega bogastva, da bi s tem dosegli vsestranski človeški razvoj. Mir, razvoj, enakost, pravičnost, demokracija in svoboda so skupne vrednote vsega človeštva, raznolikost civilizacij pa je vir vitalnosti in moči za svetovni razvoj. Kitajska nasprotuje miselnosti hladne vojne in igri z ničelnim izidom, zagovarja spoštovanje pravice vseh narodov do neodvisne izbire poti razvoja in institucionalnih modelov, spodbuja medsebojno strpnost, izmenjavo in dialog ter harmonično sožitje različnih civilizacij in družbenih sistemov.

Kitajsko vztrajanje pri harmoniji med ljudmi in naravo bo spodbudilo zeleno in nizkoogljično preobrazbo sveta. Leta 2020 se je intenzivnost izpustov ogljika na Kitajskem v primerjavi z letom 2005 zmanjšala za 48,4 %, kar je preseglo cilj, obljubljen mednarodni skupnosti. Hkrati bo Kitajska kot največja država v razvoju na svetu v najkrajšem času v svetovni zgodovini dosegla največje zmanjšanje intenzivnosti emisij ogljika in prešla z najvišje ravni ogljika na ogljično nevtralnost. Pri tem si bo prizadevala doseči najvišjo raven ogljika do leta 2030 in ogljično nevtralnost do leta 2060. Kitajska bo sprejela praktične ukrepe in izpolnila svojo zavezo glede reševanja podnebnih sprememb.

Privrženost Kitajske miroljubnemu razvoju bo v svet vnesla več stabilnosti. Kitajska si odločno prizadeva za neodvisno in miroljubno zunanjo politiko, svoje stališče in odnos vedno oblikuje na podlagi vsebine same zadeve, zagovarja dialog in posvetovanje ter mirno reševanje sporov, poglablja in širi globalna partnerstva ter podpira mednarodni sistem z Združenimi narodi v središču in mednarodni red, ki temelji na mednarodnem pravu. Kitajska je predlagala globalne razvojne pobude, globalne varnostne pobude in mednarodne pobude za sodelovanje na področju varnosti preskrbe s hrano ter s številnimi državami sprožila »pobudo za mednarodno sodelovanje pri vzpostavljanju stabilne in odporne industrijske in dobavne verige« in je pripravljena z mednarodno skupnostjo dejavno sodelovati pri spodbujanju njihovega izvajanja.

Nedavno je predsednik Xi Jinping na 17. vrhu voditeljev skupine G20 poudaril, da bi morale vse države ob soočenju s svetovnimi izzivi vzpostaviti občutek skupnosti za prihodnost človeštva ter spodbujati globalni razvoj, ki je bolj vključujoč in odporen. Kitajska, ki se nenehno modernizira in vključuje v svetovni razvoj, bo svetu zagotovo ponudila več priložnosti, spodbudila mednarodno sodelovanje in prispevala k svetovni stabilnosti in blaginji.

Wang Shunqing je veleposlanik LR Kitajske v Sloveniji