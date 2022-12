Hrvati so se tretjič prebili med osmerico najboljših na mundialih, medtem ko so Japonci še brez tovrstnega dosežka. So pa slednji povedli v prvem polčasu z golom Daizena Maede, Hrvati pa so izenačili na začetku drugega polčasa, ko je bil uspešen Ivan Perišić. Sledil je prvi podaljšek v Katarju, po njem pa še prva odločitev po enajstmetrovkah. Nesporen junak teh je bil hrvaški vratar Domnik Livaković, ki je obranil tri japonske strele z bele pike.

Hrvati, ki branijo drugo mesto s prejšnjega SP, bodo v petkovem četrtfinalu igrali proti boljšemu iz dvoboja Brazilija - Južna Koreja. Ta se bo v Dohi začel ob 20. uri.

Japonska je v prvem polčasu uporabila recept s tekem proti Nemčiji in Španiji, na katerih je bila podrejena v posesti žoge, a učinkovita in obe zmagala. Tudi tokrat so imeli Hrvati, ki so pogrešali bolnega Borno Soso, približno 60 odstotkov žogo v posesti, še najbolj nevarni pa so bili v osmi minuti, ko je Shuichi Gonda obranil strel Perišića iz bližine.

Na drugi strani pa so Japonci večkrat opozorili nase, že v tretji minuti je Shogo Taniguchi žogo z glavo poslal le malo mimo vrat, v 41. minuti je Daichi Kamada iz ugodnega položaja iz bližine zgrešil, v 43. minuti pa so samuraji povedli, potem ko je od blizu Livakovića premagal Daizen Maeda.

Tudi začetek drugega polčasa je bil živahen, tudi z nekaj streli Japoncev, v 55. minuti pa so Hrvati izenačili, ko je po podaji Dejana Lovrena z desne strani z glavo z 12 metrov zadel Perišić, kar je bil njegov 33. gol v hrvaškem dresu, več (45) jih ima le Davor Šuker, oba pa po šest na mundialih. Z desetim golom na velikih tekmovanjih (EP, SP) pa je zdaj prvi med Hrvati.

Malce pozneje je Wataru Endo s strelom od daleč zaposlil Livakovića, sicer pa sta v teh trenutkih obe ekipi napadali in prihajali do strelov, v 63. minuti je Gonda obranil nevaren poskus Luke Modrića od daleč, Ante Budimir pa je v 67. minuti zgrešil z glavo. Deset minut zatem je malo manjkalo do novega Perišićevega zadetka po močnem strelu od daleč, to pa je bila zadnja nevarnost v rednem delu.

V 105. minuti so dotlej spet terensko podrejeni Japonci izpeljali protinapad, ki ga je končal Kaoru Mitoma, Livaković pa je bil na mestu, že v 121. minuti pa je neoviran Lovro Majer zgrešil z roba kazenskega prostora. Sledile so enajstmetrovke, pri katerih je Livaković obranil kar tri strel z bele pike, in sicer Takumiju Minaminu, Mitomi in Mayi Yoshidi. Odločilen strel pa je za Hrvate uspešno izvedel Mario Pašalić.

V torek bosta še zadnji tekmi osmine finala, ob 16. uri bosta v Al Rajanu igrala Maroko in Španija, ob 20. uri pa v Lusailu Portugalska in Švica.

Znana pa sta tudi že dva para četrtfinala, to sta Nizozemska - Argentina in Francija - Anglija.